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झुंझुनूं में 13 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रचेगा नया कीर्तिमान!

Edited bySneha AggarwalReported bySandeep Kedia
Published: Jun 01, 2026, 04:25 PM|Updated: Jun 01, 2026, 04:25 PM

Rajasthan Government Project: झुंझुनूं जिले को शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए करीब 13 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.  
 

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Centre of Excellence in Jhunjhunu

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने झुंझुनूं जिले को बड़ी सौगात देते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए करीब 13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. सोमवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनने वाले नए भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया.
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डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने विधिवत भूमि पूजन कर भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में सीडीईओ अशोक शर्मा, डीईओ सैकंडरी राजेश मील, डाइट प्राचार्य सुमित्रा और परमेंद्र कुलहार सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे.
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अतिथियों का स्वागत डाइट प्रशासन की ओर से किया गया. इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि यह झुंझुनूं के लिए गौरव का विषय है कि शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान की केवल सात डाइटों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनूं को भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि देशभर की चुनिंदा डाइटों में से झुंझुनूं डाइट को स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुनी गई चार संस्थाओं में स्थान मिला है.
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यह उपलब्धि यहां किए गए नवाचारों, गुणवत्तापूर्ण कार्यों और स्टाफ की निरंतर मेहनत का परिणाम है. जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने कहा कि करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक भवन अगले एक वर्ष में तैयार हो जाएगा. इसके निर्माण से डाइट का बुनियादी ढांचा और अधिक सशक्त होगा और शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. कलेक्टर ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे. साथ ही एनटीटी जैसे नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे शिक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी.
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शिक्षा क्षेत्र में यह उपलब्धि झुंझुनूं जिले की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप प्रोग्राम जैसी परियोजनाओं के माध्यम से झुंझुनूं डाइट देश में शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक नवाचारों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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