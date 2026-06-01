/झुंझुनूं में 13 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रचेगा नया कीर्तिमान!

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Centre of Excellence in Jhunjhunu अतिथियों का स्वागत डाइट प्रशासन की ओर से किया गया. इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि यह झुंझुनूं के लिए गौरव का विषय है कि शिक्षा मंत्रालय ने राजस्थान की केवल सात डाइटों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें झुंझुनूं को भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ी उपलब्धि यह है कि देशभर की चुनिंदा डाइटों में से झुंझुनूं डाइट को स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुनी गई चार संस्थाओं में स्थान मिला है.