Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के जोधपुर शहर में एक नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिससे चार रूटों पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी. ये फ्लाईओवर लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Jan 22, 2026, 03:02 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 03:02 PM IST
1/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/7
राजस्थान के जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक एम्स-कैनाल चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार और JDA की बजट योजना के तहत कैनाल चौराहा-पाल रोड और शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन-लूणी पंचायत समिति के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने और मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास समारोह के बाद 21 जनवरी मंगलवार को फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हो गया है.
2/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/7
इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर 10 महीने पहले जारी किया गया था लेकिन पेड़ों को हटाने और दूसरे संबंधित कामों की वजह से 10 महीने की देरी के बाद अब इस फ्लाईओवर पर काम शुरू हो गया है.