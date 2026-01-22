राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!

राजस्थान के जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक एम्स-कैनाल चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी. प्रदेश सरकार और JDA की बजट योजना के तहत कैनाल चौराहा-पाल रोड और शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन-लूणी पंचायत समिति के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने और मुख्यमंत्री के वर्चुअल शिलान्यास समारोह के बाद 21 जनवरी मंगलवार को फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू हो गया है.