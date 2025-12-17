राजस्थान में यहां बनेगा 922 करोड़ रुपये नया चमचमाता शहर, छोटे कस्बों और गांवों को होगा मोटा फायदा!

यह काम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा, जिसके लिए 922 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. ये औद्योगिक क्षेत्र 1578 एकड़ में बनाया जाएगा. ये जगह जोधपुर से 30 किलोमीटर और मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है.