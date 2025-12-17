राजस्थान में यहां बनेगा 922 करोड़ रुपये नया चमचमाता शहर, छोटे कस्बों और गांवों को होगा मोटा फायदा!

Published: Dec 17, 2025, 01:39 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 01:39 PM IST
1/6
Rajasthan Government Project
1/6
केंद्र सरकार द्वारा देशभर में चार प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर केंद्रों का किया जाएगा. इसमें एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) है. मारवाड़ जंक्शन इसी डब्ल्यूडीएफसी का एक केन्द्र है. इसके चलते जोधपुर-पाली- मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बदल जाएगा.
2/6
Rajasthan Government Project
2/6
यह काम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा, जिसके लिए 922 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. ये औद्योगिक क्षेत्र 1578 एकड़ में बनाया जाएगा. ये जगह जोधपुर से 30 किलोमीटर और मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है.