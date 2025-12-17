Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां बनेगा 922 करोड़ रुपये नया चमचमाता शहर, छोटे कस्बों और गांवों को होगा मोटा फायदा!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में औद्योगिक क्षेत्र में बदलने वाला है. इसको लेकर बजट तय कर दिया गया है, जिससे यहां को छोटे कस्बों और गांवों को फायदा ही फायदा होगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 17, 2025, 01:39 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 01:39 PM IST
केंद्र सरकार द्वारा देशभर में चार प्रमुख फ्रेट कॉरिडोर केंद्रों का किया जाएगा. इसमें एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) है. मारवाड़ जंक्शन इसी डब्ल्यूडीएफसी का एक केन्द्र है. इसके चलते जोधपुर-पाली- मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बदल जाएगा.
यह काम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा, जिसके लिए 922 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. ये औद्योगिक क्षेत्र 1578 एकड़ में बनाया जाएगा. ये जगह जोधपुर से 30 किलोमीटर और मारवाड़ जंक्शन से 60 किलोमीटर दूर है.