Rajasthan Government Project: अब नो-सिग्नल, नो-जाम! भारत का ये शहर बना Signal-Free City, ट्रैफिक जाम से मिली पूरी आजादी

Rajasthan Government Project: राजस्थान का कोटा अब देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर (भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद) बन गया है, जहां एक भी रेड-ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल नहीं है.

Published: Nov 28, 2025, 06:43 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 06:43 PM IST
Rajasthan Government Project

2022 में यह अनोखी उपलब्धि हासिल कर कोटा ने पूरे विश्व को स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का मॉडल दिया. कभी जाम की मार झेलने वाला यह शहर आज अंडरपास, फ्लाईओवर और रिंग रोड नेटवर्क की वजह से बिना रुके दौड़ता है. तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में शुरू हुई इस क्रांतिकारी अर्बन प्लानिंग को अब देश-विदेश के विशेषज्ञ स्टडी कर रहे हैं.
गोबरिया बावड़ी: हैवी ट्रैफिक का जाम हमेशा के लिए खत्म

31.50 करोड़ रुपये की लागत से बना अंडरपास-ओवरब्रिज. ट्रक यूनियन, पत्थर मंडी और इंडस्ट्रियल एरिया का भारी ट्रैफिक अब बिना रुके निकलता है.