Rajasthan Government Project: अब नो-सिग्नल, नो-जाम! भारत का ये शहर बना Signal-Free City, ट्रैफिक जाम से मिली पूरी आजादी

Published: Nov 28, 2025, 06:43 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 06:43 PM IST
1/7
Rajasthan Government Project
1/7
2022 में यह अनोखी उपलब्धि हासिल कर कोटा ने पूरे विश्व को स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का मॉडल दिया. कभी जाम की मार झेलने वाला यह शहर आज अंडरपास, फ्लाईओवर और रिंग रोड नेटवर्क की वजह से बिना रुके दौड़ता है. तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में शुरू हुई इस क्रांतिकारी अर्बन प्लानिंग को अब देश-विदेश के विशेषज्ञ स्टडी कर रहे हैं.
2/7
गोबरिया बावड़ी: हैवी ट्रैफिक का जाम हमेशा के लिए खत्म
2/7
31.50 करोड़ रुपये की लागत से बना अंडरपास-ओवरब्रिज. ट्रक यूनियन, पत्थर मंडी और इंडस्ट्रियल एरिया का भारी ट्रैफिक अब बिना रुके निकलता है.