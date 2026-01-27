Rajasthan Government Project: केवल 5 घंटे में कोटा से दिल्ली जाएंगे पहुंच, सफर होगा आसान!

Published: Jan 27, 2026, 05:50 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 05:50 PM IST
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा से दिल्ली के बीच अगले महीने से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनवरी के आखिर तक बचे कामों को पूरा कर लिया जाएगा. इससे कोटा से दिल्ली तक बेहतर रास्ता लोगों को मिल जाएगा.
लाखेरी (बूंदी) और सवाई माधोपुर के बीच निर्माण कार्य अंत में चल रहा है. कहा जा रहा है कि 31 जनवरी से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल में इस छोटे से टुकड़े का काम पूरा नहीं होने के चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है. वहीं, फरवरी से कोटा से दिल्ली लोग आराम से जा सकेंगे.