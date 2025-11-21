Zee Rajasthan
7000 करोड़ की मदद से बनेगा 181 KM लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में पूरा होगा 5 घंटे का सफर!

Rajasthan Government Project: कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 181 किमी लंबा छह-लेन प्रोजेक्ट है, लागत ₹6,906 करोड़, दिसंबर 2025 तक शुरू होने की संभावना. 16 जिलों से होकर यात्रा समय 5 घंटे से घटकर 2 घंटे होगा, किसानों को मुआवजा मिलेगा.

Published: Nov 21, 2025, 08:13 AM IST | Updated: Nov 21, 2025, 08:13 AM IST
Kotputli-Kishangarh Expressway

राजस्थान में कोटपूतली और किशनगढ़ को जोड़ने वाला 181 किलोमीटर लंबा छह-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है. यह परियोजना पूरी तरह नई जमीन पर बनाई जाएगी और इसका कुल अनुमानित खर्च लगभग ₹6,906 करोड़ रखा गया है. एक्सप्रेसवे का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर करना और यात्रा का समय कम करना है.
इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कोटपूतली से किशनगढ़ तक की यात्रा का समय वर्तमान 5 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटे रह जाएगा. मार्ग जयपुर, सीकर और आसपास के जिलों से होकर गुजरेगा. इससे व्यापार और पर्यटन दोनों क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना है. एक्सप्रेसवे बनने से माल और यात्रियों का परिवहन तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा.