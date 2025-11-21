इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कोटपूतली से किशनगढ़ तक की यात्रा का समय वर्तमान 5 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटे रह जाएगा. मार्ग जयपुर, सीकर और आसपास के जिलों से होकर गुजरेगा. इससे व्यापार और पर्यटन दोनों क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना है. एक्सप्रेसवे बनने से माल और यात्रियों का परिवहन तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगा.