Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!

Rajasthan Government Project: राजस्थान सरकार प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग योजना को गित देने वाली है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा. इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को गुजरात भेजा जाएगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 05, 2026, 08:34 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 08:34 PM IST
1/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project1/7
राजस्थान के जयपुर के सुनियोजित विकास और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने राज्य की पहली लैंड पूलिंग योजना को गति देने का निर्णय लिया है.
2/7

Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project2/7
शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई क्षेत्र में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जेडीए आयुक्त ने अधिकारियों के एक उच्चस्तरीय दल को गुजरात के आधिकारिक दौरे पर भेजने के निर्देश दिए हैं.