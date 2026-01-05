राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!

Published: Jan 05, 2026, 08:34 PM IST | Updated: Jan 05, 2026, 08:34 PM IST
राजस्थान के जयपुर के सुनियोजित विकास और किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने राज्य की पहली लैंड पूलिंग योजना को गति देने का निर्णय लिया है.
शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई क्षेत्र में प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जेडीए आयुक्त ने अधिकारियों के एक उच्चस्तरीय दल को गुजरात के आधिकारिक दौरे पर भेजने के निर्देश दिए हैं.