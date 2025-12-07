2026 तक बन सकते हैं राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, जो बदल देंगे शहरों और गांवों का नक्शा!

ERCP का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती और कालीसिंध के अधिशेष जल को उन इलाकों तक पहुंचाना है, जहाँ सालों से पेयजल और सिंचाई की गंभीर समस्या बनी हुई है. मानसून में इन नदियों में काफी पानी बहता है, लेकिन इसका उपयोग पूरा नहीं हो पाता. इसी अधिशेष जल को संग्रहित और स्थानांतरित कर 13 जिलों में पहुंचाने की योजना इस परियोजना का आधार है.