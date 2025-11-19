राजस्थान में यहां 6 करोड़ की लागत से बनेगी लंबी सीसी सड़क! सफर होगा आसान

कोटा के दाढ़देवी से चरणचौकी, प्रहलादपुरा होते हुए मवासा तक 6.50 किलोमीटर लंबी नई सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया. यह सड़क ₹5 करोड़ 55 लाख की लागत से बनाई जाएगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. लंबे समय से स्थानीय नागरिक इस मार्ग के विकास का इंतजार कर रहे थे और आज इस परियोजना के शुभारंभ से लोगों में उत्साह और संतोष देखा गया.