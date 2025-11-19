Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां 6 करोड़ की लागत से बनेगी लंबी सीसी सड़क! सफर होगा आसान

Rajasthan Government Project: कोटा के लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने दाढ़देवी से चरणचौकी प्रहलादपुरा होते हुए मवासा तक 6.50 किमी लंबी सीसी सड़क का शिलान्यास किया. यह सड़क 5 करोड़ 55 लाख की लागत से बनाई जाएगी.

Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 19, 2025, 04:36 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 04:36 PM IST
Rajasthan Government Project

कोटा के दाढ़देवी से चरणचौकी, प्रहलादपुरा होते हुए मवासा तक 6.50 किलोमीटर लंबी नई सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया. यह सड़क ₹5 करोड़ 55 लाख की लागत से बनाई जाएगी और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. लंबे समय से स्थानीय नागरिक इस मार्ग के विकास का इंतजार कर रहे थे और आज इस परियोजना के शुभारंभ से लोगों में उत्साह और संतोष देखा गया.
सड़क का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. दाढ़देवी, चरणचौकी, प्रहलादपुरा और मवासा के ग्रामीणों को रोजमर्रा की यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी. इससे न केवल दैनिक आवागमन आसान होगा, बल्कि छात्रों, पेशेवरों और किसानों को भी सीधी लाभ मिलेगा.