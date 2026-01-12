राजस्थान के इन 5 जिलों को इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगी नई रफ्तार, 11,492 करोड़ से बनने जा रहा है बेहतरीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे

यह लगभग 350 किलोमीटर लंबा हाईवे जयपुर से शुरू होकर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर और पाली होते हुए पचपदरा (बाड़मेर जिला) तक पहुंचेगा. परियोजना की अनुमानित लागत 11,492 करोड़ रुपये है, जिसे अब एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा संभाला जा रहा है. केंद्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है और यह राज्य के 9 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे में से एक प्रमुख हिस्सा है.