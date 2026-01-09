दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका

साल 2026 के शुरु होते ही राजस्थान विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. प्रदेश अब ऐसी हाई-स्पीड विकास यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां सफर पहले से कम समय में पूरा होगा और सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी. सड़क, रेल और पर्यटन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट न केवल आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे. कोटा से लेकर नागौर और जयपुर से खाटूश्यामजी तक, हर क्षेत्र में बदलाव साफ नजर आने वाला है.