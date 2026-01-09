दरा टनल से हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक तक, 2026 में राजस्थान में 3000 करोड़ से ज्यादा का मेगा विकास धमाका
Rajasthan Government Project: साल 2026 में राजस्थान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेंगे. दरा टनल, हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक, नए हाईवे, बाइपास और खाटूश्यामजी विकास कार्यों से कनेक्टिविटी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
Published: Jan 09, 2026, 06:21 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 06:21 PM IST

साल 2026 के शुरु होते ही राजस्थान विकास के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. प्रदेश अब ऐसी हाई-स्पीड विकास यात्रा पर निकल पड़ा है, जहां सफर पहले से कम समय में पूरा होगा और सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी. सड़क, रेल और पर्यटन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट न केवल आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे. कोटा से लेकर नागौर और जयपुर से खाटूश्यामजी तक, हर क्षेत्र में बदलाव साफ नजर आने वाला है.

कोटा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बनी दरा टनल से जुलाई 2026 तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह सुचारू होने की उम्मीद है. इस टनल के शुरू होने से भारी वाहनों और यात्रियों को पहाड़ी रास्तों से राहत मिलेगी और लंबी दूरी का सफर सुरक्षित व तेज हो जाएगा. यह टनल दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है.