जयपुर के झोटवाड़ा में लगेंगी 175 करोड़ लागत से आधुनिक पेयजल टंकियां, लाखों लोगों को होगा फायदा

Rajasthan Government Project: राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन  सिंह  राठौड़  और जलदाय मंत्री कन्हैया  लाल  चौधरी ने 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक पेयजल टंकियों का लोकार्पण किया. 
 

Mar 06, 2026, 08:32 PM IST
जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने आज मुकुंदपुरा रोड, बिंदायका के वार्ड 49 में 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक पेयजल टंकियों का लोकार्पण किया.
आधुनिक तकनीक से तैयार की गई इन टंकियों का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है. इस परियोजना से झोटवाड़ा क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या के समाधान की उम्मीद है.