जयपुर के झोटवाड़ा में लगेंगी 175 करोड़ लागत से आधुनिक पेयजल टंकियां, लाखों लोगों को होगा फायदा

जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने आज मुकुंदपुरा रोड, बिंदायका के वार्ड 49 में 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आधुनिक पेयजल टंकियों का लोकार्पण किया.