/गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

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Rajasthan Government Project राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना योजना को दक्षिण राजस्थान के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है. लंबे समय से क्षेत्र में बढ़ते बिजली भार और ट्रांसमिशन क्षमता की कमी के कारण लोगों को वोल्टेज की समस्या और बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था. अब नए जीएसएस के शुरू होने से इन समस्याओं में काफी राहत मिलने की संभावना है.