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गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNeha Sharma
Published: May 29, 2026, 03:24 PM|Updated: May 29, 2026, 03:24 PM

Rajasthan Government Project: राजसमंद के दरीबा में 46.58 करोड़ रुपये की लागत से बना 220 केवी जीएसएस शुरू हो गया है. इससे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर समेत कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बेहतर होगी. वोल्टेज समस्या, ट्रिपिंग और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है.

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दक्षिण राजस्थान को बिजली व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है. राजसमंद जिले के दरीबा क्षेत्र में 46.58 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) अब शुरू हो गया है. इस परियोजना के चालू होने से आसपास के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पहले से बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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राजस्थान सरकार की इस महत्वपूर्ण विद्युत अवसंरचना योजना को दक्षिण राजस्थान के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है. लंबे समय से क्षेत्र में बढ़ते बिजली भार और ट्रांसमिशन क्षमता की कमी के कारण लोगों को वोल्टेज की समस्या और बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा था. अब नए जीएसएस के शुरू होने से इन समस्याओं में काफी राहत मिलने की संभावना है.
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इस नए ग्रिड सब स्टेशन का सीधा फायदा दरीबा, रेलमगरा, मावली और फतेहनगर सहित आसपास के कई क्षेत्रों को मिलेगा. खासतौर पर किसानों, आम उपभोक्ताओं और उद्योगों को बिजली सप्लाई में सुधार का लाभ मिलेगा. बिजली की आवाजाही अधिक संतुलित होने से ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी दिक्कतें भी कम होने की उम्मीद है.
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प्रसारण निगम के अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिलों को भी राहत मिलेगी. बताया जा रहा है कि नए जीएसएस के चालू होने से करीब 30 से 40 मेगावाट तक भार कम होगा. इससे पूरे नेटवर्क पर दबाव घटेगा और लोड शेडिंग में भी कमी आएगी.
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पिछले कुछ समय से दक्षिण राजस्थान में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी. बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और खेती में बिजली के ज्यादा उपयोग के कारण पुराने सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था. ऐसे में इस नए ग्रिड स्टेशन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी.
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अधिकारियों का कहना है कि जीएसएस दरीबा के शुरू होने से विद्युत भार संतुलन बेहतर होगा और पूरे दक्षिण राजस्थान के ट्रांसमिशन नेटवर्क को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही लोगों को ज्यादा स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति मिल सकेगी.
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प्रसारण निगम प्रबंधन ने इस परियोजना को दक्षिण राजस्थान की बिजली व्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि लोगों को निर्बाध बिजली मिल सके.
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