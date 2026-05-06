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राजस्थान में 2,000 करोड़ से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 06, 2026, 09:03 PM|Updated: May 06, 2026, 09:03 PM

Rajasthan Government Project: राजस्थान का 86 किलोमीटर लंबा बरोदामेव-पानियाला एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली-जयपुर के सफर का समय कम होगा और आधुनिक हाई-स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. 
 

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राजस्थान में बरोडामेव-पानियाला एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ एक बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना आकार ले रही है. इस नए ग्रीनफील्ड राजमार्ग से दिल्ली और जयपुर के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने के साथ सफर के समय में कमी आ सकती है.
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यह एक्सप्रेसवे लगभग 86.13 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 6 लेन के राजमार्ग के रूप में बनाया जाएगा. यह कोटपुतली के पनियाला को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बरोडामेव से जुड़ जाएगा, जिससे सफर तेज और आसान हो जाएगा.
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एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाने के बाद वाहन 120 किमी प्रति घंटे तक की गति से चल सकेंगे. दिल्ली और जयपुर के बीच सफर का समय 2.5-3 घंटे से घटकर मात्र 1.5-2 घंटे रह जाएगा, जिससे यात्रियों को करीब एक घंटे की बचत हो जाएगा.
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एक्सप्रेसवे का काम करीब 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है और सितंबर तक इसके खुलने की उम्मीद है, जबकि 2026 के अंत तक इसे पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. करीब 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और मुआवजे के रूप में 600 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है.
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इस 2,000 करोड़ रुपये की परियोजना से यहां के इलाकों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है. इससे 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है.
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इस एक्सप्रेसवे में 7 प्रमुख जंक्शन, 3 फ्लाईओवर, 50 अंडरपास और 125 क्रॉसिंग शामिल होंगे. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट और स्पीड मॉनिटरिंग जैसे स्मार्ट तंत्र लगाए जाएंगे. सुरक्षा कारणों से ट्रैक्टर और दोपहिया वाहनों जैसे धीमी गति वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
Tags:
Rajasthan Government project

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