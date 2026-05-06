/राजस्थान में 2,000 करोड़ से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

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एक्सप्रेसवे का काम करीब 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है और सितंबर तक इसके खुलने की उम्मीद है, जबकि 2026 के अंत तक इसे पूरी तरह से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. करीब 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और मुआवजे के रूप में 600 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है.