/राजस्थान में यहां बनेगा 75 लाख रुपये से नया कन्वेंशन सेंटर, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर जिले के अंबेडकर नगर में कन्वेंशन सेंटर को मॉल की तरह बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.
1/6
राजस्थान के अलवर शहर के अंबेडकर नगर में कन्वेंशन सेंटर को मॉल की तरह बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस सेंटर की डीपीआर बनाने 75 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.
2/6
इसके बाद से UIT ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है. UIT इस खास प्रोजेक्ट को अर्बन बैलेंस फंड स्कीम में लाना चाहती है, जिससे काम जल्दी शुरू किया जाए.
3/6
अलवर में एक आधुनिक नया बाजार बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाने का विचार यूआइटी की ओर से रखा गया था. इसके बाद राजस्थान सरकार ने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जो 152 करोड़ था.
4/6
वहीं, इस प्रस्ताव को और बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये डीपीआर के लिए मांगे गए लेकिन लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं दी गई. ऐसे में अलवर में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए यूआइटी ने फिर एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखा.
5/6
यूआइटी ने कहा कि इस सेंटर की डीपीआर बनाने के लिए 75 लाख की मंजूरी दी जाए. इसको सरकार ने मानते हुए मुहर लगाई. अब डीपीआर के लिए टेंडर का काम शुरू किया जा रहा है.
6/6
जानकारी के अनुसार, कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर बनाने के लिए राजस्थान सरकार से 75 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है.