/राजस्थान में यहां बनेगा 75 लाख रुपये से नया कन्वेंशन सेंटर, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं!

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वहीं, इस प्रस्ताव को और बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये डीपीआर के लिए मांगे गए लेकिन लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं दी गई. ऐसे में अलवर में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए यूआइटी ने फिर एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखा.