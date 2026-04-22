Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Alwar
  • /राजस्थान में यहां बनेगा 75 लाख रुपये से नया कन्वेंशन सेंटर, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं!

राजस्थान में यहां बनेगा 75 लाख रुपये से नया कन्वेंशन सेंटर, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 22, 2026, 05:05 PM|Updated: Apr 22, 2026, 05:05 PM

Rajasthan Government Project: राजस्थान के अलवर जिले के अंबेडकर नगर में कन्वेंशन सेंटर को मॉल की तरह बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. 

Rajasthan Government Project1/6
राजस्थान के अलवर शहर के अंबेडकर नगर में कन्वेंशन सेंटर को मॉल की तरह बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस सेंटर की डीपीआर बनाने 75 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.
Rajasthan Government Project2/6
इसके बाद से UIT ने डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है. UIT इस खास प्रोजेक्ट को अर्बन बैलेंस फंड स्कीम में लाना चाहती है, जिससे काम जल्दी शुरू किया जाए.
Rajasthan Government Project3/6
अलवर में एक आधुनिक नया बाजार बनाने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाने का विचार यूआइटी की ओर से रखा गया था. इसके बाद राजस्थान सरकार ने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, जो 152 करोड़ था.
Rajasthan Government Project4/6
वहीं, इस प्रस्ताव को और बेहतर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये डीपीआर के लिए मांगे गए लेकिन लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं दी गई. ऐसे में अलवर में कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए यूआइटी ने फिर एक पत्र प्रदेश सरकार को लिखा.
Rajasthan Government Project5/6
यूआइटी ने कहा कि इस सेंटर की डीपीआर बनाने के लिए 75 लाख की मंजूरी दी जाए. इसको सरकार ने मानते हुए मुहर लगाई. अब डीपीआर के लिए टेंडर का काम शुरू किया जा रहा है.
Rajasthan Government Project6/6
जानकारी के अनुसार, कन्वेंशन सेंटर की डीपीआर बनाने के लिए राजस्थान सरकार से 75 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है.
Tags:
Rajasthan government project

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत? वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र

Rajasthan: मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत? वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र

rajasthan news
2

भाई की शादी के बाद बांसवाड़ा के रहने वाले पटवारी ने MP में की आत्महत्या

rajasthan crime
3

राजस्थान में 22 अप्रैल को पेयजल सप्लाई होगी बंद, जानें मामला

rajasthan news
4

जयपुर में बच्चों के लिए बदला गया स्कूल टाइम, 27 अप्रैल से नए शेड्यूल से लगेंगी क्लासेज

jaipur news
5

RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

rajasthan news