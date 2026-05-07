/1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

Rajasthan Government Project: राजस्थान रोडवेज में इस साल के अंत तक 1567 नई बसें शामिल होंगी. रोडवेज प्रशासन अपनी बसों का बेड़ा बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. एक तरफ जहां पुरानी बसों को रिप्लेस किया जा रहा है.
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राजस्थान रोडवेज को घाटे से उबारने के रोडवेज प्रबंधन के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं. एक तरफ जहां राजस्व लीकेज के प्रयासों से रोडवेज की संचालन आय में बढ़ोतरी हो रही है. वहीं दूसरी तरफ रोडवेज का बेड़ा नया और मजबूत होने से यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ रही हैं. दिसंबर तक रोडवेज के बेड़े में 1567 नई बसें शामिल हो जाएंगी.
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राजस्थान रोडवेज में इस साल के अंत तक 1567 नई बसें शामिल होंगी. रोडवेज प्रशासन अपनी बसों का बेड़ा बढ़ाने पर फोकस कर रहा है. एक तरफ जहां पुरानी बसों को रिप्लेस किया जा रहा है. वहीं नई बसों की खरीद के साथ ही जीसीसी मॉडल पर अनुबंध पर बसें ली जा रही हैं. रोडवेज प्रशासन ने वित्त वर्ष 2026-27 में अपने फ्लीट में बदलाव को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है.
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इस साल रोडवेज प्रशासन 500 बसों की खरीद कर रहा है. इनमें से 200 बसें जहां पिछले वर्ष की बजट घोषणा के तहत खरीदी जा रही हैं. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की बजट घोषणा के तहत भी 300 नई बसों की खरीद की जाएगी. 200 बसों में से 144 एक्सप्रेस बसें इसी माह के अंत तक रोडवेज प्रशासन को मिल जाएंगी. इन 200 बसों में 30 एसी स्लीपर बसें भी खरीदी गई हैं. जबकि 26 अन्य बसों की खरीद प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 300 बसों की खरीद जल्द ही रोडवेज प्रशासन शुरू करेगा.
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रोडवेज प्रशासन पहली बार 300 इलेक्ट्रिक बसें ले रहा है. EV बसों का टेंडर रोडवेज प्रशासन स्तर पर फाइनल हुआ. मंजूरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है. ईवी बसों से दिल्ली में बीकानेर हाउस से बसें चलाने की कोशिश रहेगी. दिल्ली के अलावा एनसीआर रीजन के जिलों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. दिल्ली एनसीआर, अलवर, खैरथल तिजारा, भरतपुर क्षेत्र में बसें चलाई जाएंगी.
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जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, बीकानेर के लिए भी ईवी बसें चल सकेंगी. इन बसों को अहमदाबाद, चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ रूट पर भी चलाना संभव है. इलेक्ट्रिक बसें अगले 6 से 8 माह में मिल सकेंगी. नए वर्ष में 300 बसों की खरीद के लिए प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया है. राज्य सरकार से मंजूरी मिलते ही 300 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी.
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रोडवेज प्रशासन अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए जीसीसी मॉडल पर भी बसें लेने जा रहा है. 767 बसें जीसीसी मॉडल पर अनुबंध पर लेने के लिए रोडवेज प्रशासन ने टेंडर निकाले हुए हैं. इन बसों को जीसीसी मॉडल पर लेने की टेंडर प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी. रोडवेज प्रशासन निजी बस संचालकों से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई तरह की बसें अपने फ्लीट में बढ़ा रहा है.
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200 बसों में 30 एसी स्लीपर बसें खरीदी जा रही हैं. रोडवेज में पहली बार 36 स्लीपर बर्थ वाली स्लीपर बसें शामिल होंगी. प्राइवेट बसों से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए स्लीपर बसें ली जा रही हैं. रोडवेज प्रशासन अनुबंध पर जीसीसी मॉडल के तहत 767 बसें ले रहा है.
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इन बसों को लेने के लिए टेंडर जारी किए गए. 445 एक्सप्रेस बसें (ब्लू लाइन थ्री बाई टू) अनुबंध पर ली जा रही हैं. 127 स्टार लाइन (नॉन एसी टू बाई टू) बसें ली जा रही हैं. 100 एसी टू बाई टू बसें भी जीसीसी मॉडल के तहत लेने की तैयारी है. 25 एसी स्लीपर 50 नॉन एसी स्लीपर बसें भी इसी प्रक्रिया में शामिल हैं.
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रोडवेज प्रशासन बसों के डीजल औसत को सुधारने के लिए पुरानी बसों को बेड़े से बाहर कर रहा है. वहीं इलेक्ट्रिक बसें शामिल किए जाने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. रोडवेज प्रशासन का प्रयास है कि नई बसें केवल अनुबंध पर ही नहीं, बल्कि रोडवेज के स्वामित्व की भी होनी चाहिए, इसलिए बसों की खरीद भी समानांतर रूप से की जा रही है.