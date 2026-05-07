/1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

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इस साल रोडवेज प्रशासन 500 बसों की खरीद कर रहा है. इनमें से 200 बसें जहां पिछले वर्ष की बजट घोषणा के तहत खरीदी जा रही हैं. वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की बजट घोषणा के तहत भी 300 नई बसों की खरीद की जाएगी. 200 बसों में से 144 एक्सप्रेस बसें इसी माह के अंत तक रोडवेज प्रशासन को मिल जाएंगी. इन 200 बसों में 30 एसी स्लीपर बसें भी खरीदी गई हैं. जबकि 26 अन्य बसों की खरीद प्रक्रिया नए सिरे से की जाएगी. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 300 बसों की खरीद जल्द ही रोडवेज प्रशासन शुरू करेगा.