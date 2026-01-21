राजस्थान के व्यापारियों के लिए गेम चेंजर है अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर, 9,500-11,000 करोड़ की योजना से बल्ले-बल्ले
Rajasthan Government Project: हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण अंबाला-कोटपूतली-नारनौल कॉरिडोर (ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेसवे का हिस्सा) यात्रियों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रहा है.
Published: Jan 21, 2026, 09:00 AM IST | Updated: Jan 21, 2026, 09:00 AM IST
यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के कुरुक्षेत्र (अंबाला के निकट) से शुरू होकर नारनौल तक जाता है और फिर राजस्थान में कोटपूतली, सीकर तथा खाटू श्याम जी क्षेत्र को सीधे कनेक्ट करता है. भारतमाला परियोजना के तहत विकसित इस 313 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (जिसमें 227 किमी ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेसवे NH-152D मुख्य है) ने पहले ही दिल्ली-एनसीआर से राजस्थान की ओर ट्रैफिक को काफी हद तक डायवर्ट कर दिया है, जिससे पुराने रूट्स पर भीड़ कम हुई है.
इस कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने से यात्रा समय में क्रांतिकारी बदलाव आया है. पहले दिल्ली से खाटू श्याम जी मंदिर तक का सफर 6-7 घंटे या उससे ज्यादा लगता था (NH-48 या जयपुर रूट से), लेकिन अब यह दूरी मात्र 3 से 4 घंटे में पूरी हो सकती है.