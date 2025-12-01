जयपुर के अचरोल, रीको कैंट और ताला मोड़वासियों को नए साल का बड़ा तोहफा! नए फ्लाईओवर बनने से मिलेगाी जाम से राहत
Rajasthan Government Project: जयपुर–दिल्ली हाईवे पर जाम कम करने के लिए आमेर से चंदवाजी के बीच तीन नए फ्लाईओवर (कूकस, अचरोल, ताला मोड़) बनाए जाएंगे. 95 करोड़ रुपए खर्च, 18 महीने में पूरा, जाम कम और दुर्घटनाओं में गिरावट होगी.
Published: Dec 01, 2025, 06:07 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 06:07 PM IST
1/7
Jaipur 3 Flyover
1/7
जयपुर–दिल्ली हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (एनएच) ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने आमेर से चंदवाजी के बीच लगभग 20 किलोमीटर के हिस्से में तीन नए फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी है. कूकस, अचरोल और ताला मोड़ पर बनने वाले इन पुलों पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इनके तैयार होने के बाद आमेर से चंदवाजी तक की यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी.
2/7
Jaipur 3 Flyover
2/7
अचरोल इलाके में जाम की मुख्य वजह लंबे समय से हो रहा अतिक्रमण है. फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद लोगों को यहां जाम से राहत मिलने की उम्मीद है. इन पुलों के बनने से हाईवे पर वाहनों की गति सुधरेगी, दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी और आपातकालीन सेवाओं को भी बिना रुकावट रास्ता मिल सकेगा.