जयपुर के अचरोल, रीको कैंट और ताला मोड़वासियों को नए साल का बड़ा तोहफा! नए फ्लाईओवर बनने से मिलेगाी जाम से राहत

जयपुर–दिल्ली हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग (एनएच) ने एक बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने आमेर से चंदवाजी के बीच लगभग 20 किलोमीटर के हिस्से में तीन नए फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी है. कूकस, अचरोल और ताला मोड़ पर बनने वाले इन पुलों पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इनके तैयार होने के बाद आमेर से चंदवाजी तक की यात्रा पहले की तुलना में काफी आसान हो जाएगी.