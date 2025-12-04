राजस्थान में यहां करोड़ों से बनेगी 87KM लंबी फोर लेन सड़क रोड़, फर्राटे से दौड़ेंगे गाड़ियां!

Published: Dec 04, 2025, 03:42 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 03:42 PM IST
Rajasthan Government Project
राजस्थान के नागौर से जोधपुर जिले के नेतड़ा गांव तक एक नई फोरलेन सड़क बनेगी, जो 87 किलोमीटर लंबी होगी. इसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बजट की स्वीकृत 8 महीने पहले दे दी थी.
साथ ही नागौर के गोगेलाव से अमरपुरा तक बायपास की बजट स्वीकृति भी पांच महीने पहले मिल चुकी हैं लेकिन NHAI ने अब तक टेंडर प्रक्रिया का शुरू नहीं किया है. इसके चलते लोगों को खराब सड़क पर सफर करना पड़ रहा है.