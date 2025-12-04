Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां करोड़ों से बनेगी 87KM लंबी फोर लेन सड़क रोड़, फर्राटे से दौड़ेंगे गाड़ियां!

Rajasthan Government Project:  नागौर से जोधपुर जिले के नेतड़ा गांव तक 87 किलोमीटर लंबी एक नई फोरलेन सड़क बनेगी, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी और वाहनों का आवागमन आसानी से होगा. 

Published: Dec 04, 2025, 03:42 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 03:42 PM IST
Rajasthan Government Project

राजस्थान के नागौर से जोधपुर जिले के नेतड़ा गांव तक एक नई फोरलेन सड़क बनेगी, जो 87 किलोमीटर लंबी होगी. इसके लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बजट की स्वीकृत 8 महीने पहले दे दी थी.
new four lane road from Nagaur to Netra village Jodhpur

साथ ही नागौर के गोगेलाव से अमरपुरा तक बायपास की बजट स्वीकृति भी पांच महीने पहले मिल चुकी हैं लेकिन NHAI ने अब तक टेंडर प्रक्रिया का शुरू नहीं किया है. इसके चलते लोगों को खराब सड़क पर सफर करना पड़ रहा है.