जयपुर के 150 गांवों के किसान होंगे मालामाल, सरकार से मिला रिंग रोड बनने का तोहफा

इस नए रिंग रोड के माध्यम से अणतपुरा, जेठपुरा, चीथवाड़ी, ढाणी गोनेरियान, सूरपुरा, चन्द्रभागपुरा, बोरेज, देवला, काल्याणपुरा, छितरोली, मोहनबाड़ी, बिलौंची, कालिहाड़ी, लवाना, गुगावता, ठेठ, चक कोटिया, कुशलपुरा, छापर, भानपुर कला, खेमावास, इंद्रगढ़, सांवड़, पोलड़ा, चावंड का मंड, लांगड़ियावास, नायला, झोडा चोड, रामरतनपुरा, हरदेवपुरा, हीरावाला, गीला की नांगल, बाढ़स्वामी, पचार, लालचंदपुरा, कालवाड़, कापड़ियावास, रामसिंहपुरा, शेरावतपुरा, महेशवास खुर्द, नागललाड़ी, चेकरा, मुकुंदपुरा, रामपुरा, बोवास, आईदानकाबास, त्रिवाड़िया, सुंदरियावास, जयसिंहपुरा, जाहोता और चुमनपुरा सहित अनेक गांव सीधे जुड़ेंगे. अधिकारियों के अनुसार, इस रिंग रोड के निर्माण से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और औद्योगिक, कृषि व रियल एस्टेट विकास को गति मिलेगी. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कनेक्टिविटी और बाजार तक पहुंच बेहतर होगी.