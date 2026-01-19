Zee Rajasthan
जयपुर के 150 गांवों के किसान होंगे मालामाल, सरकार से मिला रिंग रोड बनने का तोहफा

Rajasthan Government Project: जयपुर में नया रिंग रोड शहर का ट्रैफिक दबाव कम करेगा और करीब 150 गांवों को सीधी कनेक्टिविटी देगा. वहीं जेडीए ने 287 करोड़ से अधिक के सड़क, ड्रेनेज, ट्रैफिक सिग्नल व सौंदर्यकरण कार्यों को मंजूरी दी, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी.

Published: Jan 19, 2026, 10:07 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 10:07 PM IST
जयपुर शहर के चारों ओर यातायात दबाव कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से नए रिंग रोड की योजना पर काम तेज कर दिया गया है. प्रस्तावित रिंग रोड करीब 150 गांवों से होकर गुजरेगा, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा.
इस नए रिंग रोड के माध्यम से अणतपुरा, जेठपुरा, चीथवाड़ी, ढाणी गोनेरियान, सूरपुरा, चन्द्रभागपुरा, बोरेज, देवला, काल्याणपुरा, छितरोली, मोहनबाड़ी, बिलौंची, कालिहाड़ी, लवाना, गुगावता, ठेठ, चक कोटिया, कुशलपुरा, छापर, भानपुर कला, खेमावास, इंद्रगढ़, सांवड़, पोलड़ा, चावंड का मंड, लांगड़ियावास, नायला, झोडा चोड, रामरतनपुरा, हरदेवपुरा, हीरावाला, गीला की नांगल, बाढ़स्वामी, पचार, लालचंदपुरा, कालवाड़, कापड़ियावास, रामसिंहपुरा, शेरावतपुरा, महेशवास खुर्द, नागललाड़ी, चेकरा, मुकुंदपुरा, रामपुरा, बोवास, आईदानकाबास, त्रिवाड़िया, सुंदरियावास, जयसिंहपुरा, जाहोता और चुमनपुरा सहित अनेक गांव सीधे जुड़ेंगे. अधिकारियों के अनुसार, इस रिंग रोड के निर्माण से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और औद्योगिक, कृषि व रियल एस्टेट विकास को गति मिलेगी. साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कनेक्टिविटी और बाजार तक पहुंच बेहतर होगी.