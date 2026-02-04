Zee Rajasthan
जोधपुर की जैन कॉलोनी में 22 लाख की लागत बनाई जा रही नई सड़क, काम हुआ शुरू

Rajasthan Government Project: राजस्थान के जोधपुर की जैन कॉलोनी में 22 लाख की लागत से नई सड़क बनाई जा रही है, जिसका काम शुरू हो गया है. 

Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Feb 04, 2026, 05:12 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 05:12 PM IST
जोधपुर स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई है.
इसी क्रम में आज जैन कॉलोनी में बहुप्रतीक्षित इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया. नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के तहत जैन कॉलोनी में 400 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा.