जोधपुर की जैन कॉलोनी में 22 लाख की लागत बनाई जा रही नई सड़क, काम हुआ शुरू

Published: Feb 04, 2026, 05:12 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 05:12 PM IST
Rajasthan Government Project
जोधपुर स्थानीय नगरपालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई है.
इसी क्रम में आज जैन कॉलोनी में बहुप्रतीक्षित इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया. नगर पालिका के अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के तहत जैन कॉलोनी में 400 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जाएगा.