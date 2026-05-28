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राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 28, 2026, 09:01 PM|Updated: May 28, 2026, 09:01 PM

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सड़क तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की क्रियान्विति करते हुए प्रदेश के 33 से अधिक जिलों में 77 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को सैद्धान्तिक को मंजूरी दी है. 

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राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में नई सड़कें बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है. राज्य की सड़क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नए निर्णय ले रही है.
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इसके चलते बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा में प्रदेश सरकार ने 77 सड़क निर्माण और सड़क उन्नयन कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर लगभग 676.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
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भजनलाल सरकार के इस योजना से प्रदेश के 33 से ज्यादा जिलों को फायदा होगा, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बालोतरा, बूंदी, चुरू, दौसा, डीग, डूंगरपुर, डीडवाना- कुचामन, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटपूतली, नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर के साथ 33 से ज्यादा जिले शामिल हैं. इन जिलों में सड़क सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा.
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इस दौरान नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और खराब सड़कों का सुदृढ़ीकरण जैसे काम किए जाएंगे. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों की सड़कों को और भी मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों को शहरों और जिला मुख्यालयों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा.
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राजस्थान सरकार जिन सड़कों पर काम किया जाएगा, उनमें राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा.
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भजनलाल सरकार के उद्देश्य है कि प्रदेश के हर गांव और शहर तक बेहतर सड़क संपर्क हो. इसके तहत सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को लगातार मंजूरी दी जा रही है.
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