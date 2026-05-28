/राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

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Rajasthan Government Project भजनलाल सरकार के इस योजना से प्रदेश के 33 से ज्यादा जिलों को फायदा होगा, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बालोतरा, बूंदी, चुरू, दौसा, डीग, डूंगरपुर, डीडवाना- कुचामन, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटपूतली, नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर के साथ 33 से ज्यादा जिले शामिल हैं. इन जिलों में सड़क सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा.