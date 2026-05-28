/राजस्थान के 676.74 करोड़ की लागत से होगा 33 से ज्यादा जिलों को फायदा, गांव-शहर होंगे और करीब!

सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सड़क तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा की क्रियान्विति करते हुए प्रदेश के 33 से अधिक जिलों में 77 सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्यों को सैद्धान्तिक को मंजूरी दी है.
1/6
Rajasthan Government Project
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में नई सड़कें बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है. राज्य की सड़क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नए निर्णय ले रही है.
2/6
Rajasthan Government Project
इसके चलते बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा में प्रदेश सरकार ने 77 सड़क निर्माण और सड़क उन्नयन कार्यों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर लगभग 676.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
3/6
Rajasthan Government Project
भजनलाल सरकार के इस योजना से प्रदेश के 33 से ज्यादा जिलों को फायदा होगा, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, बालोतरा, बूंदी, चुरू, दौसा, डीग, डूंगरपुर, डीडवाना- कुचामन, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटपूतली, नागौर, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, श्री गंगानगर, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर के साथ 33 से ज्यादा जिले शामिल हैं. इन जिलों में सड़क सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा.
4/6
Rajasthan Government Project
इस दौरान नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और खराब सड़कों का सुदृढ़ीकरण जैसे काम किए जाएंगे. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों की सड़कों को और भी मजबूत किया जाएगा, जिससे गांवों को शहरों और जिला मुख्यालयों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा.
5/6
Rajasthan Government Project
राजस्थान सरकार जिन सड़कों पर काम किया जाएगा, उनमें राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं. इससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा.
6/6
Rajasthan Government Project
भजनलाल सरकार के उद्देश्य है कि प्रदेश के हर गांव और शहर तक बेहतर सड़क संपर्क हो. इसके तहत सड़क निर्माण और सुधार कार्यों को लगातार मंजूरी दी जा रही है.