/राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

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राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार एक नया पर्यटन कॉरिडोर बनाने का प्लान बना रही है, जिससे लोग एक ही यात्रा में जंगल, नदियां और झीलों का मजा उठा सकेंगे. इस प्रोजक्ट से पर्यटन को नया रूप मिल जाएगा.