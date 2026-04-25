/राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

Rajasthan Government Project: राजस्थान सरकार कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग को जोड़कर एक ऐसा नया पर्यटन कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है, जिससे पर्यटकों का सफर और आसान हो जाएगा.
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राजस्थान में पर्यटन को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार एक नया पर्यटन कॉरिडोर बनाने का प्लान बना रही है, जिससे लोग एक ही यात्रा में जंगल, नदियां और झीलों का मजा उठा सकेंगे. इस प्रोजक्ट से पर्यटन को नया रूप मिल जाएगा.
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इस प्रोजक्ट के तहत पर्यटक रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों, चंबल नदी और उदयपुर की झीलों को देख सकेंगे, जिससे घूमने का मजा दोगुना हो जाएगा.
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राजस्थान सरकार भरतपुर, कोटा और उदयपुर को जोड़कर यह पर्यटन गलियारा बनाने की तैयारी कर रही है. इसका उद्देश्य धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ जोड़ना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आए.
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इस प्रोजक्ट को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की है ताकि इसको जल्द शुरू किया जा सके.
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इस प्रोजक्ट को मजबूत बनाने में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अहम भूमिका रहेगी क्योंकि इससे इससे सफर तेज और आसान हो जाएगा.
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नई सड़क योजना के तहत भरतपुर से कोटा तक सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे पर्यटक पहले रणथंभौर घूमकर आसानी से कोटा जा सकें और वहां फिर 2-3 दिन घूमने का प्लान बना सकेंगे.
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इसके बाद पर्यटक चित्तौड़गढ़ से होते हुए उदयपुर आ सकें. इस तरह यह पूरा पर्यटन कॉरिडोर राजस्थान के अलग-अलग शहरों को जोड़ देगा.