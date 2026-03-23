राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलेगी तस्वीर, कोटा बन सकता है पर्यटन का बड़ा हब!

Published:Mar 23, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 01:19 PM IST
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Rajasthan Government Project
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Photograph: AI IMAGE
राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कोटा दौरे पर रहे. सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली. फिर चंबल सफारी के माध्यम से मुकंदरा एवं चंबल घड़ियाल सेंचुरी का दौरा किया.
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इस दौरान उन्होंने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एयरोसिटी प्रोजेक्ट एवं रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर चर्चा की. एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया निर्देशन में एयरपोर्ट का कार्य होगा. इन प्रोजक्ट्स से कोटा के साथ भरतपुर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में भी कनेक्टिविटी होगी.