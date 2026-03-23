राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलेगी तस्वीर, कोटा बन सकता है पर्यटन का बड़ा हब!

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इस दौरान उन्होंने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एयरोसिटी प्रोजेक्ट एवं रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर चर्चा की. एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया निर्देशन में एयरपोर्ट का कार्य होगा. इन प्रोजक्ट्स से कोटा के साथ भरतपुर, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में भी कनेक्टिविटी होगी.