/79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

7 /9

राजस्थान रिफाइनरी (HRRL) से कितने पेट्रो उत्पाद होंगे तैयार? 9 मिलियन मेट्रिक टन सालाना क्षमता की रिफाइनरी तैयार की गई है. इसमें 1.5 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल राजस्थान से निकलेगा जबकि 7.5 मिलियन मेट्रिकल टन इम्पोर्टेड क्रूड रिफाइन होगा. उत्पाद के रूप में सालाना 995 किलो टन पेट्रोल उत्पादित होगा. 4035 किलो टन डीजल, 1073 किलो टन पॉलीप्रोपाइलीन. 479-479 किलो टन HDPE, LLDPE पॉलीथीन निकलेंगे.146 किलो टन ब्यूटाडीन, 134 किलो टन बेंजीन. 104 किलो टन टॉल्युइन और 157 किलो टन सल्फर निकलेंगे.