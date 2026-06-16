/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

1 /7

Rajasthan Government Project पनियाला से बड़ौदामेव तक बनने वाला सुपर एक्सप्रेस-वे अब तेजी से आकार ले रहा है. करीब 86 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है. भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े कई लंबित मामलों के निपटारे के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है. इस एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और अलवर जिले की सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.