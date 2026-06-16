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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 16, 2026, 05:15 PM|Updated: Jun 16, 2026, 05:15 PM

Rajasthan Government Project: पनियाला-बड़ौदामेव 86 किमी सुपर एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है. 1748 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाला 6 लेन हाईवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा. इससे 55 गांवों को फायदा मिलेगा, कोटपूतली-अलवर सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा.

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पनियाला से बड़ौदामेव तक बनने वाला सुपर एक्सप्रेस-वे अब तेजी से आकार ले रहा है. करीब 86 किलोमीटर लंबे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है. भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े कई लंबित मामलों के निपटारे के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है. इस एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा और अलवर जिले की सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
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यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास की नई नींव माना जा रहा है. इसके बनने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार आसान होगा और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे. खास बात यह है कि यह मार्ग सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, जिससे राजस्थान के इस इलाके को देश के बड़े परिवहन नेटवर्क से सीधा फायदा मिलेगा.
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परियोजना को दो हिस्सों में पूरा किया जा रहा है. पहले चरण में करीब 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा, जबकि दूसरे चरण में 46 किलोमीटर लंबे हिस्से को विकसित किया जाएगा. एनएचएआई की ओर से नियुक्त निर्माण एजेंसी ने पहले चरण का काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों का लक्ष्य है कि इस हिस्से का निर्माण 16 सितंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाए.
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परियोजना के अधिकारियों के अनुसार इस हाईवे के लिए कुल 1748 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है. एक्सप्रेस-वे की कुल चौड़ाई 100 मीटर रखी गई है. इसमें 60 मीटर हिस्सा सड़क निर्माण के लिए और 40 मीटर हिस्सा हरित पट्टी विकसित करने के लिए सुरक्षित रहेगा. यह आधुनिक सुविधाओं से लैस छह लेन का एक्सप्रेस-वे होगा, जिससे यातायात और अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगा.
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इस एक्सप्रेस-वे का फायदा तीन जिलों के करीब 55 गांवों को सीधे तौर पर मिलेगा. इनमें कोटपूतली क्षेत्र के 2 गांव, बानसूर के 15, मुंडावर के 9, किशनगढ़बास के 2, अलवर के 16, रामगढ़ के 9 और लक्ष्मणगढ़ के 2 गांव शामिल हैं. सड़क बनने के बाद इन क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. साथ ही निवेशकों की रुचि भी इस इलाके में बढ़ने की उम्मीद है.
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यात्रियों के लिए भी यह एक्सप्रेस-वे बड़ी राहत लेकर आएगा. वर्तमान में कोटपूतली से अलवर तक पहुंचने में करीब दो घंटे का समय लगता है, लेकिन नई सड़क बनने के बाद यह सफर महज 45 मिनट में पूरा हो सकेगा. वहीं हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से गुजरात और मुंबई जाने वाले वाहनों को दिल्ली के ट्रैफिक से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.
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पनियाला क्षेत्र इस परियोजना के बाद एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर सकता है. यहां यह एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, अंबाला ग्रीन फील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा. भविष्य में इसे नीमकाथाना बायपास से जोड़ने की भी योजना है. परियोजना के तहत पनियाला, खैरथल और अलवर के पास तीन इंटरचेंज बनाए जाएंगे. इसके अलावा 46 व्हीकल अंडरपास और दो फ्लाईओवर भी तैयार किए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक बेहतर हो सकेगी.
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