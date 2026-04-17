/Rajasthan Government Project: राजस्थान के लिए NHAI का महा प्रोजेक्ट, सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो जाएगी दिल्ली की यात्रा, बन रहा 86 किमी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

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एक बार यह एक्सप्रेसवे पूरा हो गया तो दिल्ली-एनसीआर से राजस्थान आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और आम यात्रियों को बड़ा आराम मिलेगा. ट्रैफिक कम होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं. राजस्थान सरकार और NHAI इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. आम जनता और निवेशकों की नजर अब इस एक्सप्रेसवे की प्रगति पर टिकी हुई है. जल्द ही यह नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर तस्वीर को और चमकदार बना देगा.