/Rajasthan Government Project: राजस्थान के लिए NHAI का महा प्रोजेक्ट, सिर्फ 2 घंटे में पूरी हो जाएगी दिल्ली की यात्रा, बन रहा 86 किमी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

Rajasthan Government Project: राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है. कोटपुतली के पास पनियाला मोड से शुरू होकर अलवर जिले के बरोडामेओ तक बन रहा 86 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाला साबित होगा. इस हाई-स्पीड कॉरिडोर के पूरा होने पर दिल्ली से जयपुर जाने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. वर्तमान में दिल्ली-जयपुर की यात्रा में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे के बाद यह समय मात्र 1.5 से 2 घंटे रह जाएगा.
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यह 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे NHAI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत लगभग ₹2000 करोड़ रुपये है. ज्यादातर हिस्सा ग्रीनफील्ड (नई जमीन पर) बनेगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे टोल प्लाजा, सर्विस रोड, इंटरचेंज, फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल होंगे. वाहन इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे. इससे न सिर्फ यात्रा तेज और आरामदायक होगी, बल्कि ट्रैफिक जाम, पुरानी NH-48 पर निर्भरता और स्थानीय वाहनों की रुकावट भी कम हो जाएगी.
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प्रोजेक्ट को दो सिविल पैकेज में विभाजित किया गया है ताकि काम तेज गति से पूरा हो सके. पैकेज-1 पनियाला से माटोर तक 40.08 किमी लंबा है, जबकि पैकेज-2 माटोर से बरोडामेओ तक 46.51 किमी का है. पैकेज-2 का निर्माण मार्च 2024 में शुरू हो चुका है और इसकी मूल डेडलाइन मार्च 2026 थी.
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मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा प्रोजेक्ट करीब 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है. ब्रिज, पियर्स, अर्थवर्क और सड़क बिछाने का काम जोरों पर चल रहा है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ हिस्से सितंबर 2026 तक यातायात के लिए खोल दिए जा सकते हैं, जबकि पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
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यह एक्सप्रेसवे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा. पश्चिमी छोर पर यह कोटपुतली के पास NH-48 (दिल्ली-जयपुर हाईवे) से जुड़ेगा, जबकि पूर्वी छोर पर अलवर के बरोडामेओ में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा. इसके अलावा यह अंबाला-कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर (NH-152D) से भी लिंक होगा.
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नतीजतन दिल्ली, जयपुर, अलवर, मुंबई और अंबाला के बीच निर्बाध हाई-स्पीड कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी. व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी. अलवर क्षेत्र के खैरथल, बहरोड़, बांसूर और रामगढ़ जैसे इलाकों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा.
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राजस्थान में एक्सप्रेसवे क्रांति का यह एक और बड़ा कदम है. केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य की सड़क नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है. इस प्रोजेक्ट से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को मुआवजा मिल चुका है और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन पर भी ध्यान दिया जा रहा है. हालांकि, कुछ हिस्सों में जमीन अधिग्रहण और निर्माण की रफ्तार अभी चुनौती बनी हुई है, लेकिन मशीनरी और मजदूरों की सक्रियता से साफ है कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
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एक बार यह एक्सप्रेसवे पूरा हो गया तो दिल्ली-एनसीआर से राजस्थान आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों और आम यात्रियों को बड़ा आराम मिलेगा. ट्रैफिक कम होने से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और ईंधन की बचत होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं. राजस्थान सरकार और NHAI इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. आम जनता और निवेशकों की नजर अब इस एक्सप्रेसवे की प्रगति पर टिकी हुई है. जल्द ही यह नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर तस्वीर को और चमकदार बना देगा.