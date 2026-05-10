/राजस्थान में 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मंथन, बदल जाएगी अलवर की सूरत!

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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक स्थलों, किलों और टूरिस्ट सर्किट के विकास के साथ नाइट टूरिज्म को जोड़ने की योजना पर चर्चा हुई. वहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और स्टेडियम निर्माण जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई. बैठक से पहले मंत्री ने राजीविका महिला समूहों के स्टॉल का निरीक्षण कर उनके हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना भी की.