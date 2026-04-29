/111 एकड़ भूमि पर भीलवाड़ा में बनाया जाएगा मेगा जिंक पार्क, विकास को मिलेगी नई गति मिलेगी!

Rajasthan Government Project: रीको भीलवाड़ा जिले के कांखला क्षेत्र में लगभग 111 एकड़ भूमि पर जिंक पार्क विकसित करने जा रहा है, जिससे विकास को एक नई गति मिलेगी.
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राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू धरातल पर उतर रहे. समिट के दौरान वेदांता समूह ने राज्य में जिंक और तेल उत्पादन क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी. वेदांता समूह ने आगामी दो से तीन सालों में राजस्थान में अपनी विभिन्न कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करने और रोजगार के लगभग एक लाख अतिरिक्त अवसर सृजित करने की बात कही थी.
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समिट के बाद राज्य सरकार, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और रीको के बीच कई दौर की बैठकों के बाद, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा रीको को भीलवाड़ा जिले के कांखला क्षेत्र में लगभग 111 एकड़ भूमि पर जिंक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया.
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प्रस्ताव के अनुसार, रीको द्वारा पार्क की मास्टर प्लानिंग के साथ-साथ सड़क, पानी और विद्युत समेत आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पार्क में 5 से 7 एकड़ क्षेत्र में अपना प्लांट और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करेगी.
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प्रस्तावित पार्क में वेदांता ग्रुप जिंक उद्योग से जुड़ी विभिन्न कंपनियों को लाने की दिशा में कार्य कर रहा है. प्रारंभिक चरण में जिंक वेल्यू चेन से जुड़ी 5 से 6 कंपनियों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है.
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रीको द्वारा भीलवाड़ा के कांखला में मेगा जिंक पार्क बनाएगा, जो कि उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा. रीको द्वारा पार्क की मास्टर प्लानिंग के साथ-साथ सड़क, पानी और विद्युत समेत आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगा. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भीलवाड़ा जिले के कांखला क्षेत्र में लगभग 111 एकड़ भूमि पर जिंक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया.
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हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पार्क में 5 से 7 एकड़ क्षेत्र में अपना प्लांट और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करेगी. प्रस्तावित पार्क में वेदांता ग्रुप जिंक उद्योग से जुड़ी विभिन्न कंपनियों को लाने की दिशा में कार्य कर रहा है.
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वर्तमान में कांखला जिंक पार्क 111 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है. इसमें से हिंदुस्तान जिंक द्वारा प्रारंभिक चरण में लगभग 66 एकड़ भूमि पर निवेश के प्रस्ताव रीको को दिए गए है, जिनकी मांग का आंकलन कर रीको द्वारा लगभग 1000 वर्गमीटर से 80,000 वर्गमीटर तक के विभिन्न आकार के भूखंड नियोजित किए गए हैं ताकि एमएसएमई और वृहद उद्योगों को जिंक पार्क में औद्योगिक इकाई लगाने का अवसर मिल सकें.
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कांखला में प्रस्तावित यह जिंक पार्क उत्तरी भारत में अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा, जिसमें सिर्फ जिंक वेल्यू चेन से जुड़ी हुई कंपनियां अपना प्लांट लगाएंगी. इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर सृजित होंगे.