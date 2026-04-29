/111 एकड़ भूमि पर भीलवाड़ा में बनाया जाएगा मेगा जिंक पार्क, विकास को मिलेगी नई गति मिलेगी!

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राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू धरातल पर उतर रहे. समिट के दौरान वेदांता समूह ने राज्य में जिंक और तेल उत्पादन क्षेत्र में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी. वेदांता समूह ने आगामी दो से तीन सालों में राजस्थान में अपनी विभिन्न कंपनियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करने और रोजगार के लगभग एक लाख अतिरिक्त अवसर सृजित करने की बात कही थी.