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290 करोड़ से चमकेगा राजस्थान, इन इलाकों में बनाई जाएंगी 38 हाईटेक सड़कें!

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: May 07, 2026, 01:24 PM|Updated: May 07, 2026, 01:24 PM

Rajasthan Government Project: रीको राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल  है. राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण किया जा रहा है.
 

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रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा. इसके अंतर्गत कुल खर्च का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जाएगा.
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रीको के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं. इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का खर्च होगा.
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ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी.
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इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी.
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औद्योगिक कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर सड़कों का निर्माण करेंगे. रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी से करीब 205 किलोमीटर लंबाई सड़क पर 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े होने से उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण होगा. रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं देने के लिये प्राथमिकता दे रहा है.
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इससे पूर्व भी रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने हेतु खिजुरीवास टोल प्लाजा से टपूकड़ा तक राज्य राजमार्ग संख्या-25 के चौड़ीकरण और नाले के निर्माण कार्य के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से 50 प्रतिशत करीब 37 करोड़ रुपये वहन करने की स्वीकृति दी है.
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रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है. औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम संचालन को सुगम बनाने के लिए रीको लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है.
Tags:
Rajasthan government project

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