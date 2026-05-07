/290 करोड़ से चमकेगा राजस्थान, इन इलाकों में बनाई जाएंगी 38 हाईटेक सड़कें!

Rajasthan Government Project: रीको राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण किया जा रहा है.

