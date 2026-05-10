/राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

1 /10

राजस्थान के बालोतरा जिले का पचपदरा इलाका आने वाले समय में पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ सकता है. जो जगह अभी तक सिर्फ रिफाइनरी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जानी जाती थी, अब उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़े शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको ने यहां बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है. आने वाले वर्षों में यह इलाका सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां लोगों को रहने, घूमने और रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे.