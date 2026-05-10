Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 10, 2026, 05:04 PM|Updated: May 10, 2026, 05:04 PM

Rajasthan Government Project: बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी के आसपास अब स्मार्ट सिटी जैसा विकास होगा. रीको यहां मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल और बड़े उद्योग विकसित कर रहा है. 2-3 साल में इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदलने की उम्मीद है.

Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan1/10
राजस्थान के बालोतरा जिले का पचपदरा इलाका आने वाले समय में पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ सकता है. जो जगह अभी तक सिर्फ रिफाइनरी और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जानी जाती थी, अब उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़े शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको ने यहां बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है. आने वाले वर्षों में यह इलाका सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां लोगों को रहने, घूमने और रोजगार के बेहतर मौके भी मिलेंगे.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan2/10
पचपदरा रिफाइनरी के आसपास अब एक ऐसा आधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है, जहां उद्योगों के साथ-साथ शहर जैसी हर सुविधा मौजूद होगी. यहां बड़े शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है. सरकार और रीको का फोकस इस क्षेत्र को केवल फैक्ट्री एरिया बनाने का नहीं, बल्कि एक पूरी स्मार्ट सिटी की तरह तैयार करने का है.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan3/10
रीको की इस योजना के तहत जमीन आवंटन के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब रिफाइनरी के आसपास केवल उद्योग लगाने वालों को ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी जमीन दी जाएगी. इसके लिए स्कूल, कॉलेज और बड़े अस्पतालों के लिए अलग भूखंड तय किए जा रहे हैं. इससे आने वाले समय में स्थानीय लोगों को बेहतर शिक्षा और इलाज की सुविधाएं भी अपने क्षेत्र में ही मिल सकेंगी.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan4/10
इसके अलावा यहां रहने वाले लोगों के लिए आधुनिक लाइफस्टाइल से जुड़ी सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है. योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, बड़े होटल, रिसॉर्ट, मोटल और मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे. साथ ही युवाओं और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मनोरंजन की दूसरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इससे पचपदरा और आसपास के इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan5/10
रीको अधिकारियों के मुताबिक विकास कार्य का पहला चरण बोरावास-कलावा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह इलाका बालोतरा-बाड़मेर नेशनल हाईवे-25 पर स्थित है. पहले चरण में करीब 29.77 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया गया है. यहां कुल 86 औद्योगिक भूखंड बनाए गए हैं. इसके साथ ही 8 प्लग एंड प्ले मॉडल फैक्ट्री शेड भी तैयार किए गए हैं, ताकि उद्योग जल्दी शुरू हो सकें.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan6/10
जानकारी के अनुसार अब तक 27 औद्योगिक इकाइयों को 38 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं. इन परियोजनाओं के जरिए करीब 89.13 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई जा रही है. साथ ही स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है. इससे आसपास के गांवों के युवाओं को अपने ही इलाके में काम के मौके मिल सकते हैं.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan7/10
रीको अब दूसरे चरण की तैयारी में भी जुट गया है, जो पहले चरण से काफी बड़ा माना जा रहा है. दूसरे चरण में करीब 213.70 हेक्टेयर भूमि पर 257 नए भूखंड विकसित किए जाएंगे. यहां छोटे और बड़े दोनों तरह के निवेशकों के लिए जगह उपलब्ध होगी. कई भूखंडों का आकार 500 वर्ग मीटर से लेकर 1.62 लाख वर्ग मीटर तक रखा गया है, ताकि बड़े उद्योग भी आसानी से यहां स्थापित हो सकें.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan8/10
दूसरे चरण में सड़क, बिजली, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी तेजी से काम किया जा रहा है. करीब 87.64 हेक्टेयर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं. इससे साफ माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह इलाका राजस्थान के बड़े औद्योगिक और शहरी केंद्रों में शामिल हो सकता है.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan9/10
सरकार ने रिफाइनरी के आसपास के कई गांवों की जमीन भी रीको को सौंप दी है. इनमें रामनगर, सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास, खेमाबाबा नगर, रातानाडा, मालियों की ढाणी, बाम नेवाई और जेरला जैसे गांव शामिल हैं. इन इलाकों में अब आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे. इसके चलते यहां जमीनों की कीमतों में भी तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.
Pachpadra Refinery Dubai Like City In Rajasthan10/10
जिस रफ्तार से रीको इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसे देखकर माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 सालों में पचपदरा की पहचान पूरी तरह बदल सकती है. अभी जो इलाका रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, वही आने वाले समय में राजस्थान की नई ग्लोबल और स्मार्ट सिटी के रूप में उभर सकता है.
Tags:
Rajasthan Government Project
Rajasthan News

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नारायणखेड़ा डेम निर्माण पर बवाल! किसानों का फूटा गुस्सा, मरम्मत कार्य को बताया पूरी तरह घटिया

नारायणखेड़ा डेम निर्माण पर बवाल! किसानों का फूटा गुस्सा, मरम्मत कार्य को बताया पूरी तरह घटिया

baran news
2

CM भजनलाल शर्मा की कड़ैल गांव में रात्रि चौपाल, ग्रामीणों से करेंगे सीधा संवाद

Rajasthan Poiltics
3

Rajasthan: एग्रीकल्चर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में SOG ने किया बड़ा खुलासा, पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्तार

Rajasthan crime
4

राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 41 जगहों पर रेड, पुलिस के हत्थे चढ़ा खूंखार बदमाश

Rajasthan crime
5

Pratapgarh: उधार सामान नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान में लगाई आग, कार में की तोड़फोड़

Rajasthan crime