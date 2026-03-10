राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 2700 करोड़ रुपये का लगाया जाएगा अत्याधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट

Published:Mar 10, 2026, 08:27 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 08:27 PM IST
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर सगरा माता मेला परिसर में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आयोजित जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटीक, क्षेत्रीय अधिकारी आशीष बोरासी और गंगरार उपखंड अधिकारी पुनित कुमार गेलरा सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित लोगों के सुझाव दर्ज किए.