/295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

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Shekhawati Water Pipeline Project शेखावाटी के लोगों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने की ओर बढ़ गया है. सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MOA) पर हस्ताक्षर हो गए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों तक यमुना का पानी पहुंचाने की दिशा में काम तेज होगा. परियोजना के तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और चूरू के हासियावास में एक डैम का निर्माण भी किया जाएगा.