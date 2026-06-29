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295 KM लंबी पाइपलाइन, 33 हजार करोड़ से बदलेगी शेखावटी की किस्मत

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 29, 2026, 10:15 PM|Updated: Jun 29, 2026, 10:15 PM

Shekhawati Water Pipeline Project: नई दिल्ली में केंद्र, राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओए के बाद शेखावाटी (सीकर, चूरू, झुंझुनूं) तक यमुना जल परियोजना को मंजूरी मिल गई. 295 किमी पाइपलाइन से पानी चूरू डैम तक पहुंचेगा. दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है.

Shekhawati Water Pipeline Project1/6

Shekhawati Water Pipeline Project

शेखावाटी के लोगों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने की ओर बढ़ गया है. सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MOA) पर हस्ताक्षर हो गए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटील, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के बाद सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों तक यमुना का पानी पहुंचाने की दिशा में काम तेज होगा. परियोजना के तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और चूरू के हासियावास में एक डैम का निर्माण भी किया जाएगा.
दशकों पुराने इंतजार को मिली नई उम्मीद2/6

दशकों पुराने इंतजार को मिली नई उम्मीद

एमओए पर हस्ताक्षर होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि शेखावाटी के लोगों का कई वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. इस परियोजना से तीनों जिलों के शहरों और गांवों तक पीने का पानी पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भरोसा दिलाया कि इस परियोजना को पूरा करने में हरियाणा सरकार हर संभव सहयोग करेगी.
अब शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम3/6

अब शुरू होगा जमीन अधिग्रहण का काम

समझौते के बाद अब परियोजना की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा. इसके बाद पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा. अधिकारियों के अनुसार पाइपलाइन का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा में रहेगा. जमीन देने वाले किसानों और भूमि मालिकों को नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा. इसके बाद हरियाणा से पाइपलाइन के जरिए यमुना का पानी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा.
32 साल बाद आगे बढ़ी परियोजना4/6

32 साल बाद आगे बढ़ी परियोजना

यमुना का पानी शेखावाटी तक लाने का प्रयास नया नहीं है. वर्ष 1994 में राजस्थान और हरियाणा के बीच इस संबंध में समझौता हुआ था, लेकिन सहमति नहीं बनने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी. इसके बाद वर्ष 2001 में भी हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान को पानी देने की योजना बनी, लेकिन वह भी कागजों तक ही सीमित रही. आखिरकार वर्ष 2024 में इस परियोजना पर दोबारा काम शुरू हुआ और अब एमओए होने के बाद इसे नई गति मिल गई है.
2024 के एमओयू से अब एमओए तक का सफर5/6

2024 के एमओयू से अब एमओए तक का सफर

17 फरवरी 2024 को केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ था. इसके बाद परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई. अब एमओए पर हस्ताक्षर होने के साथ ही परियोजना के क्रियान्वयन का रास्ता और साफ हो गया है. आने वाले समय में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शेखावाटी क्षेत्र की पेयजल समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा.
1971 क्यूसेक पानी मिलेगा6/6

1971 क्यूसेक पानी मिलेगा

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान को 1971 क्यूसेक पानी मिलेगा. सालभर में औसतन 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा. यह पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए चूरू जिले के हासियावास में बनने वाले डैम तक पहुंचेगा. इसके बाद वहां से सीकर, चूरू और झुंझुनूं के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी. इस परियोजना को शेखावाटी के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात माना जा रहा है.
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