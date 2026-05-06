/पचपदरा रिफाइनरी के पास बसेगी 'स्मार्ट सिटी', बड़े-बड़े शहरों का देगी टक्कर!

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बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी बनने के बाद क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है. ऐसे में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पचपदरा काफी अच्छी लोकेशन है क्योंकि यहां रिफाइनरी के साथ RIICO एक ऐसा आधुनिक अर्बन हब तैयार कर रहा है, जो बड़े शहरों को टक्कर देगा.