/पचपदरा रिफाइनरी के पास बसेगी 'स्मार्ट सिटी', बड़े-बड़े शहरों का देगी टक्कर!

Rajasthan Government Project: बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी के पास एक आधुनिक अर्बन हब बनने की तैयारी की जा रही है, जिससे यहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा.
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बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी बनने के बाद क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है. ऐसे में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पचपदरा काफी अच्छी लोकेशन है क्योंकि यहां रिफाइनरी के साथ RIICO एक ऐसा आधुनिक अर्बन हब तैयार कर रहा है, जो बड़े शहरों को टक्कर देगा.
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RIICO यहां पर औद्योगिक विकास के साथ 'स्मार्ट सिटी' जैसी सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है. इससे यहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो जाएगा.
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ऐसे में यहां पर उद्योगों के साथ स्कूल, कॉलेज, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिसोर्ट, होटल-मोटल और मॉल जैसी सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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रीको 213.70 हेक्टेयर भूमि पर 257 नए भूखंड लाने की तैयारी कर रहा है. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का प्लान है.
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इस प्रोजक्ट के तहत लगभग 87.64 हेक्टेयर भूमि पर बिजली, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी ढांचे के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
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रीको के इस प्रोजक्ट से रिफाइनरी के आसपास के गांवों की तस्वीर बदल जाएगी. कहा जा रहा है रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरावास, खेमाबाबा नगर, रातानाडा, मालियों की ढाणी, बाम नेवाई और जेरला जैसे इलाकों में रियल एस्टेट मार्केट में जबरदस्त तेजी आ सकती है.
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ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में पचपदरा की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. इससे ये इलाका राजस्थान का सबसे बड़ा कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब बन सकता है.