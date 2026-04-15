/325 करोड़ की लागत से होगा घग्गर नदी का विकास, लोगों को मिलेगा पानी ही पानी

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इस दौरान घग्घर बहाव क्षेत्र से जुड़े किसानों को सुझावों के लिए आमंत्रित किया गया था. मौके पर पहुंचे किसानों ने इस दौरान अधिकारियों के समक्ष घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को लेकर जानकारी दी. इस दौरान किसानों ने अधिकारियों को बताया कि घग्गर नदी के तट बंधों को सरकार की तरफ से पक्का व मजबूत किया जाए. नाली बैड में नदी के नीचे के लेवल को कच्चा ही रखा जाए.