/325 करोड़ की लागत से होगा घग्गर नदी का विकास, लोगों को मिलेगा पानी ही पानी

Rajasthan Government Project: राजस्थान की घग्गर नदी के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 325 करोड़ रुपये का बजट पास किया था, जिससे लोगों को खूब पानी मिलेगा.
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घग्गर नदी क्षेत्र के विकास, बाढ़ सुरक्षा व अंतिम छोर तक नदी का पानी पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 325 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था.
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इस बजट के माध्यम से घग्घर नदी के विकास व बाढ़ सुरक्षा के उपाय को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य शुरू किए जाएंगे. घग्घर नदी के नाली बैड में किए जाने वाले कार्यों की डीपीआर बनाने से पूर्व कंसल्टेंट एजेंसी द्वारा शिविर लगाकर किसानों से सुझाव मांगे जा रहे हैं.
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किसानों के सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा घग्घर नदी के विकास व सुरक्षा सहित अन्य कार्यों की डीपीआर का निर्माण किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने घग्घर नदी के नाली बैड और जीडीसी के लिए 325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
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बुधवार को कंसल्टेंट एजेंसी नेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी सुखविंदर सिंह व जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता युगराज सिंह, सहायक अभियंता कैलाश जाट ने किसानों से राय लेने के लिए गंगनहर के सहायक अभियंता कार्यालय में शिविर का आयोजन किया.
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इस दौरान घग्घर बहाव क्षेत्र से जुड़े किसानों को सुझावों के लिए आमंत्रित किया गया था. मौके पर पहुंचे किसानों ने इस दौरान अधिकारियों के समक्ष घग्घर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को लेकर जानकारी दी. इस दौरान किसानों ने अधिकारियों को बताया कि घग्गर नदी के तट बंधों को सरकार की तरफ से पक्का व मजबूत किया जाए. नाली बैड में नदी के नीचे के लेवल को कच्चा ही रखा जाए.
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केंद्रीय राज्य फॉर्म सरदारगढ़ के बीच से आ रही घग्घर नदी के लेवल को लेकर भी चर्चा की गई. वहीं, नदी की धारा के 6 बीघा में होने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. इस दौरान किसानों ने सुझाव दिया कि नदी की धारा का क्षेत्र 3 बीघा में किया जाए व तट बंधों को पक्का किया जाए.
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वहीं, किसानों ने केंद्रीय राज्य फार्म में घग्घर नदी की मुख्य धारा को चिन्हित करने का सुझाव दिया. कुछ किसानों ने नदी के किनारों पर रिचार्ज वैल बनाने का सुझाव भी दिया. इस दौरान शिविर में 6 जीबी, 9 जीबी व 12 जीबी के किसान उपस्थित रहे.