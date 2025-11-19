Zee Rajasthan
टोंक में बनेगी चौड़ी सड़क, 24 गांवों को जाम से मिलेगी राहत!

Rajasthan Government Project: राजस्थान के टोंक जिले की टोडारायसिंह–संवारिया सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है. इसका टेंडर पास हो गया है. इससे लोगों को राहत मिलेगी. 
 

Published: Nov 19, 2025, 01:35 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 01:35 PM IST
Rajasthan Government Project

टोंक जिले की टोडारायसिंह–संवारिया सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. 45.49 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. वर्क ऑर्डर जल्द जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
Rajasthan Government Project

सीआरआईएफ योजना के तहत प्रस्तावित यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में थी. ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए परियोजना को प्राथमिकता दी गई है.