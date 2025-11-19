टोंक में बनेगी चौड़ी सड़क, 24 गांवों को जाम से मिलेगी राहत!

टोंक जिले की टोडारायसिंह–संवारिया सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. 45.49 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. वर्क ऑर्डर जल्द जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.