टोंक में बनेगी चौड़ी सड़क, 24 गांवों को जाम से मिलेगी राहत!

टोंक जिले की टोडारायसिंह–संवारिया सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. 45.49 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. वर्क ऑर्डर जल्द जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
सीआरआईएफ योजना के तहत प्रस्तावित यह सड़क लंबे समय से खराब हालत में थी. ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए परियोजना को प्राथमिकता दी गई है.