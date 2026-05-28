/राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

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Rajasthan Government Project राजस्थान का सफर आने वाले दिनों में और आसान होने वाला है. जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है. इनसे लगभग 523 किलोमीटर लंबा नया हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क बन सकता है.