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राजस्थान में 4,398 करोड़ रुपये से बनाए जाएंगे 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अजमेर से दिल्ली!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 28, 2026, 02:33 PM|Updated: May 28, 2026, 02:33 PM

Rajasthan Government Project: राजस्थान में दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारियां की जा रही है. ये लगभग 523 किलोमीटर लंबा नया हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क तैयार होगा, जिससे सफर का समय कम हो सकता है. 
 

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राजस्थान का सफर आने वाले दिनों में और आसान होने वाला है. जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है. इनसे लगभग 523 किलोमीटर लंबा नया हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क बन सकता है.
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राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम की बैठक में दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 4,398 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी गई है.
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सरकार का कहना है कि निर्माण शुरू होने से पहले जमीन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं, जिससे काम आसानी से किया जा सकें. कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे बनने से ट्रांसपोर्ट, व्यापार और निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं.
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दो बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में पहला कोटपुतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे है, जो 181 किलोमीटर लंबा होगा, जिसको 4 से 6 लेन के आधुनिक हाईवे बनाया जा सकता है, जिससे दिल्ली, जयपुर और अजमेर के बीच करीब 5 घंटे से घटकर करीब 2 घंटे हो सकता है.
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वहीं, दूसरा ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेसवे लगभग 342 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसके बनने से प्रदेश के कई बड़े इलाकों को सीधे जोड़ने का काम करेगा, जिससे लोगों का सफर आसान होगा.
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इन हाईवे परियोजनाओं से मकराना, नावा, कुचामन सिटी और अन्य व्यापारिक इलाकों को का सफर आसान होगा. साथ ही इस एक्सप्रेसवे के आसपास जमीन और प्रॉपर्टी की मांग भी तेजी से बढ़ सकती है.
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कोटपुतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे की लंबाई 181 किलोमीटर होगा, जिससे मकराना मार्बल हब और खाटू श्याम इलाके की बेहतर कनेक्टिविटी होगी. वहीं, ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेसवे 342 किलोमीटर लंबा होगा.
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