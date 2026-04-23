/उदयपुर में बन रही है 8.3KM की फोरलेन सड़क, अब मिनटों में पूरा होगा हल्दीघाटी-माउंट आबू तक का सफर!

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उदयपुर के साइफन से कविता तक बन रही करीब 8.3 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क अब तेजी से पूरी होने की ओर बढ़ रही है. इस प्रोजेक्ट में थूर क्षेत्र में पुलिया निर्माण का काम काफी अहम है, जिसे तेजी से किया जा रहा है. पंचायत समिति बड़गांव से आरामशीन बड़गांव तक लगभग 900 मीटर हिस्से में 60 फीट चौड़ी सड़क तैयार हो चुकी है, जहां आबादी को देखते हुए चौड़ाई संतुलित रखी गई है ताकि लोगों को कम परेशानी हो.