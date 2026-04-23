/उदयपुर में बन रही है 8.3KM की फोरलेन सड़क, अब मिनटों में पूरा होगा हल्दीघाटी-माउंट आबू तक का सफर!

Udaipur Fourlane Road: उदयपुर साइफन से कविता तक 8.3 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण तेजी से चल रहा है. कई हिस्सों में काम पूरा हो चुका है, पुलिया व चौड़ीकरण जारी है. यह मार्ग पर्यटन और यातायात को बेहतर करेगा और हल्दीघाटी, माउंट आबू तक कनेक्टिविटी आसान बनाएगा.
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उदयपुर के साइफन से कविता तक बन रही करीब 8.3 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क अब तेजी से पूरी होने की ओर बढ़ रही है. इस प्रोजेक्ट में थूर क्षेत्र में पुलिया निर्माण का काम काफी अहम है, जिसे तेजी से किया जा रहा है. पंचायत समिति बड़गांव से आरामशीन बड़गांव तक लगभग 900 मीटर हिस्से में 60 फीट चौड़ी सड़क तैयार हो चुकी है, जहां आबादी को देखते हुए चौड़ाई संतुलित रखी गई है ताकि लोगों को कम परेशानी हो.
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इस हिस्से में यूडीए द्वारा मुआवजा वितरण और कानूनी प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है. अब केवल कुछ जगहों पर जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है, जो अंतिम चरण में है. यह प्रक्रिया पूरी होते ही नाली और ड्रेनेज सिस्टम का काम भी शुरू कर दिया जाएगा.
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आरामशीन बड़गांव से कविता तक सड़क को 100 फीट चौड़ाई के साथ विकसित किया गया है. लोयरा, थूर और चिकलवास इलाकों में फोरलेन का निर्माण लगातार जारी है. हालांकि जहां घनी आबादी है, वहां तकनीकी कारणों से काम की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन इसे तेज करने के प्रयास जारी हैं.
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थूर इलाके में पुलिया को ऊंचा करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है. इससे बारिश के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या खत्म होगी और लोगों को बिना रुकावट आवागमन की सुविधा मिलेगी. साथ ही अन्य हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण और मजबूती का काम भी साथ-साथ चल रहा है.
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आरामशीन बड़गांव से रामगिरी तक सड़क का एक हिस्सा बनकर तैयार है, जबकि दूसरी ओर की जमीन को लेकर अभी बातचीत चल रही है. विद्याभवन की जमीन मिलने के बाद इस पूरे मार्ग को एक समान चौड़ाई में विकसित किया जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा.
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यह सड़क भविष्य में एक अहम पर्यटन मार्ग के रूप में सामने आएगी. इसके पूरा होने के बाद साइफन से आगे सीधी फोरलेन कनेक्टिविटी मिलेगी और कविता से अंडरपास के जरिए हल्दीघाटी तक सीधा रास्ता तैयार होगा. इससे माउंट आबू और रणकपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान हो जाएगी. इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक और वीवीआईपी मूवमेंट रहता है.
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सड़क बनने के बाद कविता, थूर, लोयरा, फेनियों का गुड़ा, चिकलवास, पालड़ी और राठौड़ों का गुड़ा जैसे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे विकास को नई गति मिलेगी. यूडीए सचिव हेमेन्द्र नागर के अनुसार, कुछ जगहों पर प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं, जबकि कई स्थानों पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. यह लंबे समय से प्रतीक्षित फोरलेन परियोजना जल्द पूरी होकर उदयपुर के यातायात और पर्यटन को नई दिशा देगी.