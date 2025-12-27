Zee Rajasthan
उदयपुर को 2026 में मिलेगी सौगात, 354 करोड़ का वर्ल्ड क्लास स्टेशन और डबल ट्रैक का धमाका

Udaipur Railway Station: उदयपुर की रेल कनेक्टिविटी 2026 तक बड़े बदलाव से गुजरने वाली है. उमरा-देबारी लाइन का दोहरीकरण, उदयपुर स्टेशन का वर्ल्ड क्लास पुनर्विकास और नई ट्रेनों की संभावना से यात्रा, पर्यटन और उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा.

Published: Dec 27, 2025, 02:18 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 02:18 PM IST
Udaipur Railway Station and Umra Debari Rail Line

राजस्थान का उदयपुर शहर, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है. आने वाले समय में रेल कनेक्टिविटी के मामले में अपनी एक नई और अनोखी पहचान बनाने जा रहा है. रेलवे की तरफ से शहर और आसपास के इलाकों को बेहतर रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है. साल 2026 तक इन योजनाओं के पूरा होने पर उदयपुर का रेल नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा.
Udaipur Railway Station and Umra Debari Rail Line

इन परियोजनाओं में सबसे अहम नाम उमरा-देबारी रेलवे लाइन का दोहरीकरण का है. बता दें कि उदयपुर के पास स्थित इस सिंगल लाइन पर अभी ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोगों के समय की बर्बादी होती है. जिसको सही करने के लिए रेलवे ने इस लाइन को डबल करने का काम तेज कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि रेलवे का 2026 की शुरुआत तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.