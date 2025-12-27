उदयपुर को 2026 में मिलेगी सौगात, 354 करोड़ का वर्ल्ड क्लास स्टेशन और डबल ट्रैक का धमाका

इन परियोजनाओं में सबसे अहम नाम उमरा-देबारी रेलवे लाइन का दोहरीकरण का है. बता दें कि उदयपुर के पास स्थित इस सिंगल लाइन पर अभी ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोगों के समय की बर्बादी होती है. जिसको सही करने के लिए रेलवे ने इस लाइन को डबल करने का काम तेज कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि रेलवे का 2026 की शुरुआत तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.