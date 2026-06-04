/जयपुर को मिली विकास की डबल डोज, दो वार्डों को मिली करोड़ों रुपये की सौगात!

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता कार्यशालाओं में भाग लेते हुए कुल ₹5.10 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया. मुरलीपुरा मंडल के वार्ड-10 में ₹3.06 करोड़ और विद्याधर नगर मंडल के वार्ड-8 में ₹2.04 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया.
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राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र आयोजित कार्यकर्ता कार्यशाला में सहभागिता करते हुए कुल ₹5.10 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया.
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मुरलीपुरा मंडल के वार्ड संख्या-10 में ₹3.06 करोड़ और विद्याधर नगर मंडल के वार्ड-8 में ₹2.04 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया.
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इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर सार्थक चर्चा की. उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया.
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दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प का वाहक है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की अपील की.
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उन्होंने मौजूद जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों से आत्मीय संवाद कर उन्हें भी शुभकामनाएं दी. कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और लोकहितकारी निर्णयों को प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
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उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हैं और सरकार की उपलब्धियों और जनता की अपेक्षाओं के बीच सशक्त सेतु का कार्य करते है. कार्यशाला में मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, वार्ड अध्यक्ष अमित शर्मा, वार्ड 26 पार्षद दिनेश कांवट, वार्ड 21 पार्षद प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू मीणा, संदीप पंचलंगी, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी, विकास समितियों के अध्यक्ष और देवतुल्य जनता मौजूद रही.