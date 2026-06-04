/जयपुर को मिली विकास की डबल डोज, दो वार्डों को मिली करोड़ों रुपये की सौगात!

6 /6

Rajasthan Government Project उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हैं और सरकार की उपलब्धियों और जनता की अपेक्षाओं के बीच सशक्त सेतु का कार्य करते है. कार्यशाला में मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, वार्ड अध्यक्ष अमित शर्मा, वार्ड 26 पार्षद दिनेश कांवट, वार्ड 21 पार्षद प्रतिनिधि विनोद अग्रवाल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजू मीणा, संदीप पंचलंगी, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी, विकास समितियों के अध्यक्ष और देवतुल्य जनता मौजूद रही.