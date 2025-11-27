शेखावाटी इलाके की बुझेगी प्यास, राजस्थान पहुंचेगा यमुना नदी का पानी!
Rajasthan Government Project: यमुना नदी के पानी को राजस्थान पहुंचाने के लिए एक लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा के यमुना भवन में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए.
Published: Nov 27, 2025, 07:58 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 07:58 PM IST
राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा के यमुना भवन में हुई. इसमें राजस्थान से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए. बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भागीरथ प्रयासों से वर्षों से लंबित यमुना जल अपवर्तन कार्य को धरातल पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.
प्रदेश में अंतिम छोर तक जल उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं. यमुना जल की यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. उन्होंने बताया कि फरवरी 2024 में यमुना जल के संबंध में एक ऐतिहासिक एमओयू के अनुरूप हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त टास्क फॉर्स का गठन किया गया.