शेखावाटी इलाके की बुझेगी प्यास, राजस्थान पहुंचेगा यमुना नदी का पानी!

राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा के यमुना भवन में हुई. इसमें राजस्थान से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए. बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भागीरथ प्रयासों से वर्षों से लंबित यमुना जल अपवर्तन कार्य को धरातल पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.