राजस्थान के 28 लाख परिवारों को मिलेगा अपने सपनों का पक्का घर, बजट 2026 में हुआ तोहफे का ऐलान

राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट सदन में रखा. यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने अपना संबोधन आरंभ किया और करीब दो घंटे 54 मिनट तक विभिन्न घोषणाओं के साथ बजट का खाका पेश किया.