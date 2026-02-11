राजस्थान के 28 लाख परिवारों को मिलेगा अपने सपनों का पक्का घर, बजट 2026 में हुआ तोहफे का ऐलान
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए 28 लाख परिवारों को आवास योजना के तहत मकान निर्माण की मंजूरी दी. स्वीकृत लाभार्थियों को समय पर किश्तें देने का प्रावधान किया गया है.
Published: Feb 11, 2026, 05:04 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 05:04 PM IST
1/7
Rajasthan Awas Yojana
1/7
राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट सदन में रखा. यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण रहा. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने अपना संबोधन आरंभ किया और करीब दो घंटे 54 मिनट तक विभिन्न घोषणाओं के साथ बजट का खाका पेश किया.
2/7
Rajasthan Awas Yojana
2/7
अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 28 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेज़ी से काम आगे बढ़ाएगी. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इन परिवारों के लिए मकान निर्माण को स्वीकृति दी गई है.