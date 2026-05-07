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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, अब बिना खर्च होगा फ्री हेल्थ चेकअप!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 07, 2026, 06:56 PM|Updated: May 07, 2026, 06:56 PM

Rajasthan Employees Health Checkup Scheme: जयपुर के ESIC अस्पताल में 40+ उम्र के बीमित कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू हुई. 300 से अधिक लोगों की जांच हुई. यह सुविधा अब रोज उपलब्ध रहेगी, जिससे बीमारियों की समय रहते पहचान और इलाज हो सकेगा.

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जयपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल में अब बीमित कर्मचारियों के लिए एक नई स्वास्थ्य सुविधा शुरू की गई है. इस योजना के तहत 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की अब हर साल नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी. इसका उद्देश्य समय रहते बीमारियों का पता लगाना और श्रमिकों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है.
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इस कार्यक्रम की शुरुआत चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने की. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने पर है, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में ही हो सके और समय पर इलाज शुरू किया जा सके. मंत्री ने यह भी कहा कि स्वस्थ श्रमिक ही मजबूत देश और राज्य की नींव होते हैं.
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कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में 300 से अधिक बीमित कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई. इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया, ईसीजी और चेस्ट एक्सरे जैसी जरूरी जांचें शामिल थीं. डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें आवश्यक सलाह भी दी.
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अस्पताल प्रशासन के अनुसार अब यह सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध रहेगी. यानी 40 वर्ष से ऊपर के सभी बीमित कर्मचारियों को हर साल यह जांच मुफ्त में करवाई जाएगी. इससे कर्मचारियों को अलग-अलग बीमारियों की जांच के लिए बार-बार बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
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इस मौके पर विधायक गोपाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे. सभी ने इस पहल को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बताया. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की जांच से कई बीमारियों को शुरुआती दौर में ही रोका जा सकता है.
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डॉक्टरों के मुताबिक आज के समय में डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन लोग समय पर जांच नहीं करवाते. ऐसे में यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. नियमित जांच से शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी पकड़ में आ जाते हैं.
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यह पहल श्रमिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि आगे भी इस तरह की स्वास्थ्य योजनाओं को और विस्तार दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और गंभीर बीमारियों से समय रहते बचाव किया जा सके.
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