/राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, अब बिना खर्च होगा फ्री हेल्थ चेकअप!

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इस कार्यक्रम की शुरुआत चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने की. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने पर है, ताकि किसी भी गंभीर बीमारी की पहचान शुरुआती चरण में ही हो सके और समय पर इलाज शुरू किया जा सके. मंत्री ने यह भी कहा कि स्वस्थ श्रमिक ही मजबूत देश और राज्य की नींव होते हैं.