राजस्थान की इस योजना में आपको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन! जानें कैसे होगा अप्लाई

Free LPG Connection: राजस्थान सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है. बीपीएल परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन, चूल्हा और फिटिंग मिलेंगे. योजना से महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा और खाना पकाना आसान बनेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 03:54 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 03:54 PM IST
Free LPG Connection
राजस्थान सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की है. इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाएगा. इसका उद्देश्य घरों में खाना पकाने के लिए सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना है.
Free LPG Connection
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना केवल ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार लाना भी है. पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला या उपले जलाने से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. LPG कनेक्शन से घरों में स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध होगा.