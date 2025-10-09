राजस्थान की इस योजना में आपको मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन! जानें कैसे होगा अप्लाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना केवल ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार लाना भी है. पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला या उपले जलाने से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. LPG कनेक्शन से घरों में स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध होगा.