राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए है. यह योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र की राजस्थान की महिला निवासियों के लिए खुली है. इसके तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी या छोटे SHG को ₹50 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है. बड़े समूह, जैसे क्लस्टर या फेडरेशन, को ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध है.