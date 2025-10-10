Zee Rajasthan
राजस्थान की इस योजना में महिलाओं को मिलेंगे करोड़ों रुपये! बस आपको करना होगा ये काम

Rajasthan Government Scheme: राजस्थान की महिला उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और राजस्थान महिला निधि के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध है. इसमें व्यक्तिगत और समूह ऋण, अनुदान और आसान ऑनलाइन आवेदन सुविधा शामिल है.

Published: Oct 10, 2025, 03:08 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 03:08 PM IST
राजस्थान सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इनमें प्रमुख है महिला उद्यमी निधि योजना, जिसे आमतौर पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और राजस्थान महिला निधि के नाम से जाना जाता है. इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, बढ़ाने या आधुनिक बनाने में वित्तीय मदद देना है.
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए है. यह योजना 18 वर्ष से अधिक उम्र की राजस्थान की महिला निवासियों के लिए खुली है. इसके तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी या छोटे SHG को ₹50 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है. बड़े समूह, जैसे क्लस्टर या फेडरेशन, को ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध है.