/राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इस बिजनेस के लिए 20 लाख तक मिलेगा ग्रांट

Rajasthan ODOP Scheme: राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के तहत अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा. उद्यमियों को 20 लाख तक मार्जिन मनी, टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, वेबसाइट, मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर भी आर्थिक सहायता मिलेगी.
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राजस्थान सरकार की “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” के तहत अब अलवर जिले के युवाओं और कारोबारियों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. खासकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स से जुड़ा काम करने वाले लोगों को इस योजना का सीधा फायदा मिलने वाला है. अगर कोई नया उद्यम शुरू करना चाहता है या पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाना चाहता है, तो सरकार कई तरह की आर्थिक मदद दे रही है.
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राज्य सरकार की “पंच गौरव योजना” के तहत अलवर जिले को ऑटोमोबाइल पार्ट्स सेक्टर के लिए चुना गया है. इसका मकसद स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के नए मौके देना है. सरकार चाहती है कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग आगे बढ़ें और जिले की पहचान मजबूत हो.
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इस योजना के तहत सबसे बड़ी राहत मार्जिन मनी अनुदान को लेकर दी जा रही है. पात्र उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा. इससे नया उद्योग शुरू करने या कारोबार बढ़ाने में आर्थिक दबाव काफी कम हो सकता है.
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इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर से जुड़े खर्चों पर भी सरकार सहायता दे रही है. उद्यमी आधुनिक मशीनें, सॉफ्टवेयर या तकनीकी सुविधाएं अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें 5 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है. इससे कारोबार को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी.
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ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स पर भी खास फोकस किया गया है. अगर कोई कारोबारी अपने उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचता है, तो प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये तक का पुनर्भरण दिया जाएगा. वहीं वेबसाइट बनाने और उत्पादों की कैटलॉगिंग के लिए 75 हजार रुपये तक की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी.
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सरकार मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी जोर दे रही है. किसी प्रदर्शनी, मेले या विपणन आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े खर्चों पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा.
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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक लोग अपनी SSO ID और ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस योजना से अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स उद्योग को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.