/राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इस बिजनेस के लिए 20 लाख तक मिलेगा ग्रांट

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राजस्थान सरकार की “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” के तहत अब अलवर जिले के युवाओं और कारोबारियों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. खासकर ऑटोमोबाइल पार्ट्स से जुड़ा काम करने वाले लोगों को इस योजना का सीधा फायदा मिलने वाला है. अगर कोई नया उद्यम शुरू करना चाहता है या पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाना चाहता है, तो सरकार कई तरह की आर्थिक मदद दे रही है.