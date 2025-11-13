Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में इस योजना से बिजली बिल हो जाता है जीरो साथ मिलती है 78000 तक की सब्सिडी

Published: Nov 13, 2025, 01:01 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 01:01 PM IST
PM surya ghar yojana
घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर न केवल बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर अच्छी कमाई भी हो रही है. योजना के तहत राजस्थान में अब तक 45,700 से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं, जिनका बिजली बिल जीरो हो गया है.
यह योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्वावलंबन का दोहरा लाभ दे रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे "हर घर सूर्यघर अभियान" बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण-शहरी परिवार सशक्त हो रहे हैं.