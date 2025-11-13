Do You Know: क्या आप जानते हैं राजस्थान में इस योजना से बिजली बिल हो जाता है जीरो साथ मिलती है 78000 तक की सब्सिडी

घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर न केवल बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर अच्छी कमाई भी हो रही है. योजना के तहत राजस्थान में अब तक 45,700 से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं, जिनका बिजली बिल जीरो हो गया है.