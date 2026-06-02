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राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 02, 2026, 03:00 PM|Updated: Jun 02, 2026, 03:00 PM

Rajasthan Government Scheme: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रीको ने औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं और प्लग एंड प्ले परियोजनाओं के लिए 15 भूखंडों का आवंटन शुरू किया है. करीब 9 एकड़ क्षेत्र के इन भूखंडों से रीको को सालाना 2.28 करोड़ रुपये किराया मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

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राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में अब खेल सुविधाओं और आधुनिक कार्यस्थलों का विस्तार तेजी से होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी और ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
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रीको ने हाल ही में खेल सुविधाओं और प्लग एंड प्ले परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके तहत 15 भूखंडों के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया पूरी की गई है. अब इन सभी भूखंडों का किराया आधारित (रेंटल बेसिस) पर आवंटन किया जा रहा है. इनमें 12 भूखंड खेल सुविधाओं के विकास के लिए और 3 भूखंड प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं.
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खेल सुविधाओं के लिए जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं, उनमें जयपुर जिले के सीतापुरा फेज-तृतीय, अपैरल पार्क और बगरू (छितरौली) शामिल हैं. इसके अलावा कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर के बोरानाडा, सिरोही के आबू रोड (अर्बुदा), खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी (कारोली), झुंझुनूं-द्वितीय, अजमेर के किशनगढ़, पाली फेज-4, सवाई माधोपुर के खेरड़ा और सीकर के रींगस विस्तार औद्योगिक क्षेत्र भी इस योजना का हिस्सा हैं.
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वहीं प्लग एंड प्ले सुविधाओं के लिए जयपुर के सीतापुरा फेज-तृतीय, जोधपुर के बोरानाडा स्थित एग्रो फूड पार्क और कोटा के रानपुर स्थित एग्रो फूड पार्क में भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं. इन सुविधाओं का उद्देश्य नए उद्यमियों को तैयार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी बड़े निर्माण कार्य के तुरंत अपना कारोबार शुरू कर सकें.
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रीको के अनुसार आवंटित किए जा रहे इन सभी भूखंडों का कुल क्षेत्रफल करीब 9 एकड़ है. इन भूखंडों से निगम को हर साल लगभग 2.28 करोड़ रुपये का किराया प्राप्त होगा. इससे रीको की आय बढ़ने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में नई गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.
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इन भूखंडों का आवंटन शुरुआती तौर पर 15 वर्षों के लिए किया जा रहा है. इसके बाद नियमानुसार 10 वर्षों तक की अतिरिक्त अवधि का विस्तार भी दिया जा सकेगा. इससे निवेशकों और उद्यमियों को लंबे समय तक स्थिरता और बेहतर कारोबारी माहौल मिल सकेगा.
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सरकार का मानना है कि खेल सुविधाओं और प्लग एंड प्ले जैसी व्यवस्थाओं से औद्योगिक क्षेत्रों का समग्र विकास होगा. साथ ही नए उद्योगों की स्थापना को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
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