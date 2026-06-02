/राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

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Rajasthan Government Scheme खेल सुविधाओं के लिए जिन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं, उनमें जयपुर जिले के सीतापुरा फेज-तृतीय, अपैरल पार्क और बगरू (छितरौली) शामिल हैं. इसके अलावा कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर के बोरानाडा, सिरोही के आबू रोड (अर्बुदा), खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी (कारोली), झुंझुनूं-द्वितीय, अजमेर के किशनगढ़, पाली फेज-4, सवाई माधोपुर के खेरड़ा और सीकर के रींगस विस्तार औद्योगिक क्षेत्र भी इस योजना का हिस्सा हैं.