Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? ये सरकारी योजनाएं जिससे बुजुर्गों को मिलेगी हर महीने पेंशन!

Rajasthan Government Scheme: भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित निवेश के कई विकल्प हैं जो नियमित आय सुनिश्चित करते हैं. इनमें NPS, PPF,APY, POMIS और म्यूचुअल फंड्स जैसी स्कीम हैं. जो आपको संतुलित जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न देते हैं.

Published: Oct 16, 2025, 10:37 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 10:37 AM IST
भारत में ऐसे कई सरकारी समर्थित निवेश योजनाएं हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और नियमित आय देने का भरोसा देती हैं. हालिया रिपोर्ट में, आज हम आपके लिए ऐसी ही पांच प्रमुख योजनाएं सूचीबद्ध की हैं जो वृद्धावस्था में जेब को मजबूत रख सकती हैं.
NPS एक दीर्घकालीन पेंशन योजन है, जिसमें निवेश की गई राशि के कुछ हिस्से पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है. रिटायरमेंट के समय, 60% राशि निकाली जा सकती है और शेष को वार्षिक पेंशन के लिए उपयोग करना अनिवार्य है. इस कार्यक्रम में टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है.