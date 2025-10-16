क्या आप जानते हैं? ये सरकारी योजनाएं जिससे बुजुर्गों को मिलेगी हर महीने पेंशन!

NPS एक दीर्घकालीन पेंशन योजन है, जिसमें निवेश की गई राशि के कुछ हिस्से पर बाजार आधारित रिटर्न मिलता है. रिटायरमेंट के समय, 60% राशि निकाली जा सकती है और शेष को वार्षिक पेंशन के लिए उपयोग करना अनिवार्य है. इस कार्यक्रम में टैक्स छूट की भी सुविधा मिलती है.