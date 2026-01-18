राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

राजस्थान सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है. योजना का लक्ष्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है.