राजस्थान सरकार युवाओं को देगी 10 लाख रुपये का बिना ब्याज का लोन, जानें कैसे करें आवेदन
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी की. योजना में 18-45 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी और गारंटी शुल्क की सुविधा दी जाएगी. लक्ष्य एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है.
Published: Jan 18, 2026, 04:19 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 04:19 PM IST
Rajasthan Government Scheme
राजस्थान सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है. योजना का लक्ष्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है.
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, योजना में 100 प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी. इसके अलावा, युवाओं को 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण की सुविधा भी मिलेगी. इससे युवा वित्तीय रूप से मजबूत होकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे.